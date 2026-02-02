흄스튜디오, “비비드를 일상으로 끌어오는 방식…”에 주목

이미지 확대 (오렌지 컬러 포인트를 적용한 맞춤 수납공간의 모습) 닫기 이미지 확대 보기 (오렌지 컬러 포인트를 적용한 맞춤 수납공간의 모습)

가구 디자인에서 색은 주로 외형 중심으로 인식돼 왔다. 그러나 최근에는 색이 언제, 어떤 동작과 장면에서 드러나는지가 설계의 기준으로 함께 다뤄지고 있다. (주)흄의 흄스튜디오는 비비드 컬러를 가구의 외부에만 두지 않고, 수납 내부·니치·도어 안쪽 등 사용 중 노출되는 면까지 확장 적용한 시리즈를 통해 색의 ‘등장 방식’을 설계 요소로 가져왔다.제공된 시공 이미지에서는 우드와 화이트 톤으로 정돈된 공간 속에 비비드 오렌지 컬러가 면 단위로 배치돼 강한 대비를 만든다. 키친 구성에서는 수납장과 니치 등 시선이 모이는 지점에 오렌지 컬러가 들어가며, 맞춤 수납 사례에서도 수납 내부와 개구부 등 노출 면에 색을 적용해 공간의 중심 포인트로 작동하도록 했다. 색이 ‘은근히 드러나는 장치’가 아니라, 처음부터 시각적으로 인지되는 구조로 설계된 셈이다.컬러 옵션은 비비드 오렌지를 포함해 인디고블루, 포그그레이 등 최소 8가지 이상의 팔레트로 구성되며, 공간 성격에 따라 채도와 적용 범위를 선택할 수 있도록 했다. 침실·서재·드레스룸처럼 비교적 정돈된 환경에서도 동일한 방식으로 적용이 가능하도록, 회사 측은 동선과 시선 체류 지점을 기준으로 컬러 적용 위치를 설계했다고 설명했다.제작 방식도 함께 언급된다. 모든 제품은 가로(W) 기준 1mm 단위까지 맞춤 제작이 가능해, 벽체 오차나 구조 차이를 반영해 설치 조건에 맞춘 제작이 가능하도록 했다. 회사 측은 컬러 적용과 비규격 제작을 동시에 운용하는 방식이 이번 시리즈의 제작 조건이라고 밝혔다.이어 “색을 부분적으로 ‘장식처럼’ 더하기보다, 가구의 구조와 사용 동작 속에서 색이 또렷하게 인지되도록 컬러를 설계했다”고 설명했다. 한편 이러한 적용 방식은 주거 공간 전반의 맞춤 수납 구성에 확장할 수 있으며, 필요에 따라 생활 패턴이 뚜렷한 공간(예: 어린이 생활 중심의 방 구성 등)에도 응용이 가능하다고 덧붙였다.