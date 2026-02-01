“굿바이 러시아” 현대차, ‘14만원’에 판 공장 결국 재매입 안 한다

“고객관리·차량 정비 서비스 등은 계속”

이미지 확대 현대차 러시아 상트페테르부르크 공장. 현대차 제공 닫기 이미지 확대 보기 현대차 러시아 상트페테르부르크 공장. 현대차 제공

현대차가 ‘러시아 상트페테르부르크 공장’ 재매입(바이백) 옵션을 행사하지 않기로 했다. 이로써 러시아 시장 재진출 가능성은 사실상 사라졌다.1일 업계에 따르면 현대차는 지난달 31일까지였던 바이백 협상 시한을 앞두고 러시아 측과 협상을 했지만, 바이백 옵션을 행사하지 않았다. 러시아 공장을 다시 사들이지 않기로 결정한 것이다.현대차는 2010년 상트페테르부르크 공장 준공 이후 러시아 시장에서 빠르게 성장했고, 러시아·우크라이나 전쟁 직전인 2021년에는 시장 점유율 1위까지 오르기도 했다.하지만 2022년 2월 러시아의 우크라이나 침공 이후 서방의 대러 제재와 부품 공급망 붕괴가 겹치며 공장 가동이 중단됐다.이후 현대차는 2023년 12월 19일 임시 이사회를 열고 러시아 법인(HMMR) 지분 100%를 러시아 법인 아트파이낸스(Art-Finance)에 매각하는 안건을 승인했다.매각가는 1만 루블(당시 약 14만원)로 상징적 수준이었으며, 현대차는 장부가 기준 약 2800억원대 손실을 반영했다.러시아 공장 매각 절차는 2023년 12월 말 사실상 마무리됐고, 2024년 1월 24일 소유권 이전이 완료됐다.이후 아트파이낸스는 해당 공장을 AGR 체제로 편입했으며, AGR은 2024년 2월 독자 브랜드를 출시하고, 공장 명칭도 ‘AGR 자동차 공장’으로 바꿨다.현재 해당 생산 자산은 모두 러시아 자동차 기업 소유로 넘어갔으며, AGR 자동차 그룹이 관리·운영하고 있다.다만 매각 당시 현대차는 2년 이내 공장을 재매입할 수 있는 바이백 옵션을 포함했고, 그 기한은 올해 1월 말까지였다.그러나 현대차가 공장 재매입 옵션을 행사하지 않으면서, 러시아에서의 사업 재개가 무산됐다.업계는 러·우 전쟁 장기화와 그에 따른 서방의 제재가 이어져 현대차가 러시아 공장 재매입 옵션을 행사하지 않은 것으로 분석했다.현대차의 공백 기간에 중국 업체가 빠르게 그 자리를 채운 것도 부담스러운 부분이다. 중국 체리차 산하 브랜드 재쿠는 현대차의 러시아 공장에서 차량을 생산하는 것으로 알려졌다.현대차는 상트페테르부르크 공장 재매입 옵션을 행사하지 않았지만, 고객 관리와 차량 정비 서비스 등은 계속 이어갈 계획이다.