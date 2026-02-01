성과급 최대 350%·주4.9일제 확산… 은행권 임단협 타결 잇따라

이미지 확대 23일 서울 시내에 설치된 은행 ATM기. 2026.1.23. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 23일 서울 시내에 설치된 은행 ATM기. 2026.1.23. 연합뉴스

지난해에도 호실적을 거둔 것으로 추정되는 은행권이 임금 인상과 성과급 개선, 근무시간 단축을 포함한 임금·단체협약(임단협)을 잇따라 타결하고 있다. 주 4.9일제 도입과 육아 지원 등 제도 변화가 추진되는 가운데, 복지·후생 확대 논의도 본격화하는 모습이다.1일 금융권에 따르면 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협) 가운데 신한·하나·농협은행 노사는 최근 2025년 임단협에 합의했다. 임금 인상률은 대체로 3%대로, 성과급은 200~350% 수준에서 타결됐다.신한은행은 기본급 기준 성과급 350% 수준에서 합의했고, 하나은행은 임금 3.1% 인상과 성과급 280%에 현금 200만원을 더하기로 했다. 농협은행은 임금 3.1%, 성과급 200%에 합의했다. 국민은행도 임금 3.1% 인상과 성과급 지급안을 마련했지만 조합원 투표에서 부결돼 재협상에 들어갔고, 우리은행은 아직 협상을 진행 중이다.은행권은 올해부터 금요일 근무시간을 1시간 줄이는 ‘주 4.9일제’ 도입도 추진할 방침이다. 지난해 산별 교섭에서 합의한 사안으로, 영업시간은 유지한 채 퇴근 시간을 앞당기는 방식이 유력하다.복지·후생 제도도 저출생 대응을 중심으로 확대된다. 신한은행은 육아로 퇴직해도 3년 뒤 재채용하는 육아퇴직 제도를 하반기 도입할 예정이며, 하나은행은 결혼 경조금을 200만원으로 늘렸다. 농협은행은 시차 출퇴근제 시범 도입과 난임 치료비 지원 항목에 약제비를 추가하기로 했다.한편 연초 희망퇴직은 올해도 대규모로 이어졌다. 지난해 말부터 올해 초까지 5대 은행에서 희망퇴직한 인원은 2364명으로 전년 동기(2324명)와 비슷한 수준이다. 신한은행이 669명으로 2020년 이후 최대였고, 농협은행도 443명으로 늘었다. 국민은행(549명), 하나은행(283명), 우리은행(420명)에서도 희망퇴직이 발생했다.희망퇴직금은 국민·신한·하나·우리은행이 근속연수에 따라 최대 31개월치, 농협은행은 최대 28개월치 임금을 지급하는 조건이다. 2023년 최대 35~36개월치에서 2024년 31개월치로 낮아진 뒤 올해도 비슷한 수준이 유지되고 있다.은행권에서는 임단협을 통한 처우 개선과 별개로, 디지털 전환과 비대면 금융 확산에 따른 조직 효율화 흐름 속에서 희망퇴직이 지속되고 있다는 분석이 나온다. 금융권 관계자는 “퇴직 조건이 앞으로 더 좋아지기 어렵다는 인식 속에서 ‘제2의 인생’을 준비하려는 선택이 이어지고 있다”고 말했다.