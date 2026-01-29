3연속 인하 멈췄다…美연준, 금리 3.50~3.75%로 ‘동결’

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
3연속 인하 멈췄다…美연준, 금리 3.50~3.75%로 ‘동결’

김유민 기자
김유민 기자
입력 2026-01-29 06:11
수정 2026-01-29 06:12
제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed) 의장이 28일(현지시간) 워싱턴 연방준비제도 이사회 건물에서 열린 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 후 기자회견에서 발언하고 있다. AP 뉴시스
제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed) 의장이 28일(현지시간) 워싱턴 연방준비제도 이사회 건물에서 열린 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 후 기자회견에서 발언하고 있다. AP 뉴시스


미 연방준비제도(Fed·연준)가 28일(현지시간) 기준금리를 3.50~3.75%로 동결했다. 지난해 9월과 10월, 12월 세 차례 연속 0.25% 포인트씩 금리를 인하했던 완화 기조에 제동을 건 것이다.

연준은 전날부터 이틀간 열린 올해 첫 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 뒤 기준금리를 유지하기로 결정했다고 밝혔다. 도널드 트럼프 대통령의 대대적인 관세 도입이 인플레이션을 다시 자극할 수 있다는 판단이 작용한 것으로 풀이된다.

연준은 성명에서 “이용 가능한 지표들은 경제활동이 견실한 속도로 확장돼 왔음을 시사한다”면서도 “고용 증가는 여전히 낮은 수준이며, 실업률은 안정화 조짐을 보이고 있다. 인플레이션은 다소 높은 수준을 유지하고 있다”고 설명했다.

또 ‘최대 고용과 2% 수준의 인플레이션’이라는 정책 목표를 재확인하며 “경제 전망에 대한 불확실성은 여전히 높은 상태”라고 밝혔다.

이번 금리 결정은 만장일치를 이루지 못했다. 투표권을 가진 12명의 위원 가운데 제롬 파월 의장을 포함한 10명은 금리 동결에 찬성했지만, 스티븐 마이런·크리스토퍼 월러 연준 이사 등 2명은 0.25% 포인트 인하를 주장하며 반대했다.

마이런 이사는 트럼프 행정부 시절 백악관 국가경제자문위원장을 지냈고, 월러 이사는 트럼프 대통령이 거론한 차기 연준 의장 후보군 중 한 명이다. 트럼프 대통령은 전날 경제 연설에서 “곧 새 연준 의장을 발표할 것”이라며 금리 인하를 압박한 바 있다.

다만 차기 의장 후보로 함께 거론되는 미셸 보먼 이사는 금리 동결에 찬성했다.

연준의 이번 결정으로 한국(2.50%)과 미국의 기준금리 차는 상단 기준 1.25% 포인트를 유지하게 됐다. 한국은행은 지난 15일 금융통화위원회에서 기준금리를 2.50%로 5차례 연속 동결했다.
김유민 기자
위로