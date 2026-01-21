한국은행·네이버 손잡고 금융 AI ‘보키’ 가동

이미지 확대
이창용 한국은행 총재와 이해진 네이버 창업자 겸 이사회 의장을 비롯한 주요 참석자들이 21일 서울 중구 한국은행 컨퍼런스홀에서 열린 한국은행·네이버 공동 AX 컨퍼런스에서 기념 촬영을 하고 있다. 앞줄 왼쪽 두 번째부터 최수연 네이버 대표, 이 의장, 이 총재, 류제명 과학기술정보통신부 제2차관. 2026.1.21 이지훈 기자
이날 컨퍼런스에서 한국은행과 네이버는 금융·경제 분야에 특화된 전용 생성형 인공지능(AI) 서비스 ‘보키(BOKI,Bank Of Korea Intelligence)’ 구축을 완료하고 운영에 들어간다고 밝혔다. 이는 전 세계 중앙은행 가운데 자체 AI 플랫폼을 구축한 첫 사례다.
