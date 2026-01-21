한국은행·네이버 손잡고 금융 AI ‘보키’ 가동

방금 들어온 뉴스

한국은행·네이버 손잡고 금융 AI '보키' 가동

이지훈 기자
이지훈 기자
입력 2026-01-21 17:14
수정 2026-01-21 17:14
이창용 한국은행 총재와 이해진 네이버 창업자 겸 이사회 의장을 비롯한 주요 참석자들이 21일 서울 중구 한국은행 컨퍼런스홀에서 열린 한국은행·네이버 공동 AX 컨퍼런스에서 기념 촬영을 하고 있다. 앞줄 왼쪽 두 번째부터 최수연 네이버 대표, 이 의장, 이 총재, 류제명 과학기술정보통신부 제2차관. 2026.1.21 이지훈 기자
이창용 한국은행 총재와 이해진 네이버 창업자 겸 이사회 의장을 비롯한 주요 참석자들이 21일 서울 중구 한국은행 컨퍼런스홀에서 열린 한국은행·네이버 공동 AX 컨퍼런스에서 기념 촬영을 하고 있다. 앞줄 왼쪽 두 번째부터 최수연 네이버 대표, 이 의장, 이 총재, 류제명 과학기술정보통신부 제2차관. 2026.1.21 이지훈 기자


이창용 한국은행 총재와 이해진 네이버 창업자 겸 이사회 의장을 비롯한 주요 참석자들이 21일 서울 중구 한국은행 컨퍼런스홀에서 열린 한국은행·네이버 공동 AX 컨퍼런스에서 기념 촬영을 했다.

이날 컨퍼런스에서 한국은행과 네이버는 금융·경제 분야에 특화된 전용 생성형 인공지능(AI) 서비스 ‘보키(BOKI,Bank Of Korea Intelligence)’ 구축을 완료하고 운영에 들어간다고 밝혔다. 이는 전 세계 중앙은행 가운데 자체 AI 플랫폼을 구축한 첫 사례다.

위로