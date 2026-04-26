중동 전쟁 장기화 ‘틈새’ 공략 충남 6900만 달러 수출계약

해외 바이어 100명 참석해 지역 기업과 상담

이미지 확대 김태흠 충남지사가 23일 예산 스플라스 리솜에서 열린 해외 사무소 바이어 초청 수출 상담회 개회식에서 발언하고 있다. 충남도 제공 닫기 이미지 확대 보기 김태흠 충남지사가 23일 예산 스플라스 리솜에서 열린 해외 사무소 바이어 초청 수출 상담회 개회식에서 발언하고 있다. 충남도 제공

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충남도가 중동 전쟁 장기화에 따른 글로벌 불확실성 확대에도 틈새 공략으로 수출 성과를 올렸다.26일 도에 따르면 23∼24일 예산 스플라스 리솜에서 개최한 ‘2026 해외사무소 바이어 초청 수출상담회’에서 107건 6900만 달러 계약을 체결했다. 수출상담회는 지역 중소기업 수출 역량 강화를 위해 충남 7개 해외 사무소와 4개 해외 통상 자문관이 발굴한 바이어를 초청해 이뤄졌다.해외 바이어는 미국 16개, 중국 15개, 인도네시아 15개, 베트남 14개, 일본 13개, 인도 11개, 독일 7개 등 100명이 참석했다. 지역에서는 식품 91개, 가공품 37개, 소비재 34개, 화장품 30개, 산업재 20개 등 250개 업체가 참가했다.참가 기업들은 1대 1 상담을 통해 958건, 1억 8681만 달러 규모의 상담을 진행해 107건, 6900만 달러의 수출계약을 체결했다. 전기 변환장치 제조업체인 케이원티에스는 인도네시아 바이어와 500만 달러 규모의 수출 MOU를 맺었다.도는 수출상담회에 앞서 해외 바이어와 기업의 수요를 사전 분석해 매칭 테이블을 구성하고 전담 통역사를 배치했다.또 관세사와 수출 전문가를 상주시켜 통관과 계약 절차 등을 현장에서 원스톱 지원했다.충남도 관계자는 “상담회가 수출로 이어질 수 있도록 해외 사무소와 통상 자문관이 계약 이행 관리와 바이어 맞춤형 후속 지원에 나서는 등 사후 관리에 만전을 기할 것”이라며 “상대적으로 해외 진출에 어려움을 겪고 있는 지역 기업이 세계 시장으로 뻗어 나아갈 수 있도록 다양한 기회 제공과 지원책을 추진할 계획”이라고 밝혔다.