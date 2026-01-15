‘언제까지 오르나’ 주담대 변동금리 또 상승…은행들 16일부터 반영

방금 들어온 뉴스

‘언제까지 오르나’ 주담대 변동금리 또 상승…은행들 16일부터 반영

박소연 기자
입력 2026-01-15 16:18
수정 2026-01-15 16:18
은행권 주택담보대출 변동금리의 기준인 코픽스(COFIX·자금조달비용지수)가 넉 달 연속 상승했다.

15일 은행연합회에 따르면 지난해 12월 신규 취급액 기준 코픽스는 연 2.89%로, 11월(2.81%)보다 0.08% 포인트 올랐다. 잔액 기준 코픽스도 2.84%로 한 달 새 0.01% 포인트 상승했다. 반면 장기대출에 활용되는 신잔액기준 코픽스는 2.47%로 0.01% 포인트 하락했다.

코픽스는 국내 8개 은행이 조달한 자금의 가중평균금리다. 지수가 오르면 은행의 자금조달 비용이 커졌다는 뜻으로, 변동형 대출금리 상승으로 이어진다. 신잔액기준 코픽스에는 기타 예수금과 차입금, 결제성 자금 등이 포함된다.

시중은행들은 이르면 16일부터 이번 코픽스를 신규 변동형 대출금리에 반영한다. KB국민은행의 주담대 신규 취급액 코픽스 기준(6개월) 금리는 4.15~5.55%에서 4.23~5.63%로, 전세자금대출(주택금융공사 보증)은 3.91~5.31%에서 3.99~5.39%로 각각 0.08% 포인트 인상된다. 우리은행도 같은 기준 주담대 금리가 3.99~5.19%에서 4.07~5.27%로 오른다.

박소연 기자
박소연 기자
