KMA 한국능률협회＆한국AI리터러시아카데미, 기업 AI 리터러시 확산 및 K-AI Index 공동 추진 업무협약 체결

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

KMA 한국능률협회＆한국AI리터러시아카데미, 기업 AI 리터러시 확산 및 K-AI Index 공동 추진 업무협약 체결

입력 2026-01-15 09:07
수정 2026-01-15 09:11
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
- KMA의 교육 역량·한국AI리터러시아카데미의 AI 리터러시 연구 활동 결합…
- 기업 AI 리터러시 진단·교육 확산 지원
이미지 확대


KMA 한국능률협회(상근부회장 최권석, 이하 KMA)가 최근 한국AI리터러시아카데미와 기업의 AI 리터러시 역량 강화를 위한 교육 확산과 K-AI Index 연구 사업 고도화를 목적으로 업무 협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약을 통해 양 기관은 ▲기업 AI 리터러시 진단 지표인 K-AI Index 공동 연구 ▲AI 리터러시 교육 프로그램 공동 기획·운영 ▲AI 리터러시 컨퍼런스 및 지식 확산 활동 추진 등 AI 리터러시 생태계 조성을 위한 협력 체계를 구축한다.

협약의 핵심은 국내 기업의 AI 활용 수준을 체계적으로 진단·분석하는 K-AI Index 연구 사업이다. 양 기관은 K-AI Index를 통해 기업의 AI 활용 목적과 적용 영역, 활용 방식 등을 진단하고, 이를 기반으로 교육·컨설팅·연구로 연계 가능한 구조를 마련할 계획이다.

협약에 따라 KMA는 교육 및 컨퍼런스 사업의 기획·운영과 K-AI Index의 확산을 담당하며, 한국AI리터러시아카데미는 K-AI Index 연구 총괄과 AI 리터러시 교육 콘텐츠 개발 및 품질 관리를 수행한다. 또한 양 기관은 연구 결과를 토대로 산업·직급별 특성을 반영한 AI 리터러시 교육 프로그램을 운영하고, 기업의 AI 전환(AI Transformation)을 지원하는 교육 모델을 추진할 예정이다.

최권석 KMA 상근부회장은 “AI 기술 도입과 함께 이를 이해하고 활용할 수 있는 AI 리터러시 역량이 기업 경쟁력의 핵심이 되고 있다”며 “이번 협약을 통해 국내 기업의 AI 리터러시 수준을 체계적으로 진단하고, 교육을 중심으로 한 실질적 지원 방안을 마련해 나가겠다”고 밝혔다.

김상윤 한국AI리터러시아카데미 원장은 “이번 협약은 AI 기술 중심 논의를 넘어 조직과 인재 관점에서 AI 활용 기준을 정립하는 데 의미가 있다”며 “KMA와 함께 K-AI Index를 중심으로 대한민국 산업 현장에 적용 가능한 AI 리터러시 확산 모델을 구축해 나가겠다”고 강조했다.

KMA는 산업 현장 중심의 경영자 교육과 인재 개발을 통해 국내 기업 경쟁력 강화를 지원해 왔으며, 한국AI리터러시아카데미는 AI 리터러시 연구와 교육을 통해 기업과 개인의 AI 활용 역량 제고를 추진하고 있다. 양 기관은 이번 협약을 계기로 국내 기업의 AI 리터러시 수준 향상과 지속 가능한 AI 교육·연구 기반 조성을 추진할 계획이다.
온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
KMA와 한국AI리터러시아카데미가 공동 연구하는 진단 지표의 명칭은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
쿠팡 가입유지 혹은 탈퇴할 것인가?
쿠팡이 개인정보 유출 의혹 이후 진정성 있는 사과보다는 사태 축소에 급급하다는 지적을 받고 있습니다. 지난 30~31일 국회 청문회에서 보여준 관계자들의 불성실한 태도 또한 도마 위에 올랐습니다. 하지만 쿠팡 측은 이러한 논란에도 '탈퇴 회원은 많지 않다'고 발표했습니다. 과연 여러분은 앞으로도 쿠팡 회원을 유지하실 생각입니까?
1. 유지할 계획이다.
2. 탈퇴를 고민 중이다.
3. 이미 탈퇴했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로