KMA 한국능률협회＆한국AI리터러시아카데미, 기업 AI 리터러시 확산 및 K-AI Index 공동 추진 업무협약 체결

KMA 한국능률협회(상근부회장 최권석, 이하 KMA)가 최근 한국AI리터러시아카데미와 기업의 AI 리터러시 역량 강화를 위한 교육 확산과 K-AI Index 연구 사업 고도화를 목적으로 업무 협약(MOU)을 체결했다.이번 협약을 통해 양 기관은 ▲기업 AI 리터러시 진단 지표인 K-AI Index 공동 연구 ▲AI 리터러시 교육 프로그램 공동 기획·운영 ▲AI 리터러시 컨퍼런스 및 지식 확산 활동 추진 등 AI 리터러시 생태계 조성을 위한 협력 체계를 구축한다.협약의 핵심은 국내 기업의 AI 활용 수준을 체계적으로 진단·분석하는 K-AI Index 연구 사업이다. 양 기관은 K-AI Index를 통해 기업의 AI 활용 목적과 적용 영역, 활용 방식 등을 진단하고, 이를 기반으로 교육·컨설팅·연구로 연계 가능한 구조를 마련할 계획이다.협약에 따라 KMA는 교육 및 컨퍼런스 사업의 기획·운영과 K-AI Index의 확산을 담당하며, 한국AI리터러시아카데미는 K-AI Index 연구 총괄과 AI 리터러시 교육 콘텐츠 개발 및 품질 관리를 수행한다. 또한 양 기관은 연구 결과를 토대로 산업·직급별 특성을 반영한 AI 리터러시 교육 프로그램을 운영하고, 기업의 AI 전환(AI Transformation)을 지원하는 교육 모델을 추진할 예정이다.최권석 KMA 상근부회장은 “AI 기술 도입과 함께 이를 이해하고 활용할 수 있는 AI 리터러시 역량이 기업 경쟁력의 핵심이 되고 있다”며 “이번 협약을 통해 국내 기업의 AI 리터러시 수준을 체계적으로 진단하고, 교육을 중심으로 한 실질적 지원 방안을 마련해 나가겠다”고 밝혔다.김상윤 한국AI리터러시아카데미 원장은 “이번 협약은 AI 기술 중심 논의를 넘어 조직과 인재 관점에서 AI 활용 기준을 정립하는 데 의미가 있다”며 “KMA와 함께 K-AI Index를 중심으로 대한민국 산업 현장에 적용 가능한 AI 리터러시 확산 모델을 구축해 나가겠다”고 강조했다.KMA는 산업 현장 중심의 경영자 교육과 인재 개발을 통해 국내 기업 경쟁력 강화를 지원해 왔으며, 한국AI리터러시아카데미는 AI 리터러시 연구와 교육을 통해 기업과 개인의 AI 활용 역량 제고를 추진하고 있다. 양 기관은 이번 협약을 계기로 국내 기업의 AI 리터러시 수준 향상과 지속 가능한 AI 교육·연구 기반 조성을 추진할 계획이다.