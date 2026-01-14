“신입사원이 곧 경쟁력” 대한전선 신입사원 입사식

이미지 확대 14일 서울 서초구 호반파크에서 열린 대한전선 신입사원 입사식에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 앞줄 왼쪽 세번째부터 김준석 대한전선 부사장, 김선규 호반그룹 회장, 김상열 호반장학재단 이사장, 김대헌 호반그룹 기획총괄사장, 김민성 호반그룹 부사장. 대한전선 제공 닫기 이미지 확대 보기 14일 서울 서초구 호반파크에서 열린 대한전선 신입사원 입사식에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 앞줄 왼쪽 세번째부터 김준석 대한전선 부사장, 김선규 호반그룹 회장, 김상열 호반장학재단 이사장, 김대헌 호반그룹 기획총괄사장, 김민성 호반그룹 부사장. 대한전선 제공

대한전선은 서울 서초구 호반파크에서 2026년 신입사원 입사식을 개최했다고 14일 밝혔다.이번 입사식은 대졸 신입사원 25명과 5년 미만의 직무 경력을 보유한 주니어 프로 3명 등 총 28명을 대상으로 진행됐다.이날 행사에는 김상열 호반장학재단 이사장과 김선규 호반그룹 회장, 김대헌 호반그룹 기획총괄사장, 김민성 호반그룹 부사장, 김준석 대한전선 부사장 등 호반그룹 주요 경영진과 대한전선 사업 부문장 및 임직원들이 참석했다.입사식에 앞서 신입사원들은 약 2주간의 입문 교육 과정을 수료했다. 교육 과정에서는 회사와 사업 전반에 대한 이해를 높이고 조직에 대한 소속감을 제고할 수 있는 다양한 프로그램이 운영됐다. 또 당진케이블공장 등 주요 생산시설을 직접 방문해 케이블 및 솔루션 제품과 제조 공정을 살펴보는 현장 체험 교육도 진행됐다.신입사원들은 해저사업 및 생산, 기술, 품질 부문 등 주요 현업 부서에 배치되어 업무를 시작할 예정이다. 김준석 대한전선 부사장은 격려사를 통해 “대한전선은 전력을 안전하고 안정적으로 전달하는 핵심 인프라를 구축하며 인공지능(AI) 시대를 가능하게 하는 토대를 만들어 왔다”며 “국가 및 산업의 인프라를 연결한다는 사명감과 자부심을 갖고 대한전선의 다음 100년을 만들어갈 주역으로 성장하길 바란다”고 말했다.대한전선은 “앞으로도 지속적인 우수 인재 확보와 함께 기존 인력에 대한 체계적인 교육·훈련 프로그램을 통해 인재 육성에 힘쓸 계획”이라고 밝혔다.