[서울데이터랩]‘경창산업’ 29.97% 상한가…실시간 상승률 1위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

5일 오전 9시 15분 경창산업(024910)가 등락률 +29.97%로 상한가를 기록하며 상승률 1위를 차지했다. 경창산업은 개장 직후 10분간 106만 9402주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 454원 오른 1969원이다.한편 경창산업의 PER은 42.8로 상대적으로 고평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 2.12%로 수익성이 낮다고 보기에는 무리가 있는 준수한 수준이나 고성장 기업과 비교했을 때는 보통 수준일 수 있다.이어 상승률 2위 협진(138360)은 현재가 1697원으로 주가가 29.94% 상한가를 기록하고 있다. 상승률 3위 인베니아(079950)는 현재 1925원으로 24.19% 폭등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 SFA반도체(036540)는 23.82% 폭등하며 6030원에 거래되고 있다. 상승률 5위 디아이티(110990)는 22.50%의 상승세를 타고 1만 9220원에 거래되고 있다.6위 삼보모터스(053700)는 현재가 7530원으로 17.29% 상승 중이다. 7위 메디아나(041920)는 현재가 1만 1050원으로 16.44% 상승 중이다. 8위 피플바이오(304840)는 현재가 1329원으로 16.17% 상승 중이다. 9위 센서뷰(321370)는 현재가 1679원으로 15.63% 상승 중이다. 10위 유일에너테크(340930)는 현재가 2125원으로 15.61% 상승 중이다.이밖에도 피에스케이(319660) ▲14.65%, 에코마케팅(230360) ▲14.31%, 삼지전자(037460) ▲14.09%, 원익(032940) ▲14.04%, 유진테크(084370) ▲11.80%, 원익큐브(014190) ▲11.43%, 제주반도체(080220) ▲11.42%, 옵티코어(380540) ▲11.04%, 삼양엔씨켐(482630) ▲10.94%, 테라뷰(950250) ▲10.84% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]