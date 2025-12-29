이미지 확대
2000명 몰렸다… ‘K뷰티 향기’ DDP 가득
29일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 개막한 ‘2025 서울콘’(SEOULCon)을 찾은 외국인 관람객이 K뷰티부스트 부스에서 국내 화장품을 체험하고 있다. 이날 가장 많은 인파가 몰린 K뷰티부스트에는 국내외 뷰티 크리에이터 1700명, 업계 관계자 300명 등 총 2000여명이 참여했다.
2025-12-30 20면
