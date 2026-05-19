5·18기념재단 홈페이지, ‘의문의 디도스’ 공격에 비상

스타벅스 규탄 성명 직후 타깃됐나

5·18 기념재단 홈페이지 갈무리. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 5·18 기념재단 홈페이지 갈무리. 연합뉴스

세줄 요약 5·18기념재단 홈페이지가 외부 세력의 디도스 공격으로 운영에 차질을 빚었다. 재단은 스타벅스 코리아의 5·18 폄훼 논란 규탄 성명을 올린 직후 공격이 시작된 점에 주목하며, 접속 기록과 서버 데이터를 분석해 배후를 확인한다. 홈페이지 디도스 공격 정황 포착

성명 발표 직후 집중 접속 발생

속도 제한 등 긴급 방어 조치

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

5·18기념재단 홈페이지가 외부 세력의 소행으로 추정되는 디도스(DDoS·분산서비스거부) 공격을 받아 운영에 차질을 빚고 있다.재단 측은 최근 발생한 특정 이슈와 맞물려 조직적인 공격이 이뤄졌을 가능성을 염두에 두고 정밀 분석 및 대응에 착수했다.19일 5·18기념재단에 따르면, 제46주년 5·18 민주화운동 기념일인 전날부터 재단 홈페이지 서버에 출처를 알 수 없는 다수의 IP가 집중적으로 접속해 과부하를 유발하는 정황이 포착됐다.짧은 시간 동안 방대한 양의 접속을 반복하며 서버 기능을 마비시키려 한 전형적인 디도스 공격 방식이다.특히 이번 공격은 재단이 최근 불거진 ‘스타벅스 코리아의 5·18 민주화운동 폄훼 논란’에 대해 강력한 규탄 성명을 발표하고, 이를 홈페이지 보도자료 게시판에 게재한 직후 발생했다는 점에서 주목된다.재단 측은 특정 세력이 성명서 발표에 반발해 의도적으로 서버 다운을 시도했을 가능성이 높은 것으로 보고 있다.현재 재단은 비정상적인 트래픽 확산을 막기 위해 1분당 120회 이상 접속하는 IP에 대해 즉각적인 속도 제한 조치를 적용하는 등 긴급 방어막을 구축했다.재단 관계자는 “현재까지는 보안 조치를 통해 일반 이용자들의 홈페이지 이용에는 큰 지장이 없는 상태”라며 “접속 기록과 서버 데이터를 면밀히 분석해 정확한 공격 원인과 배후를 파악 중”이라고 밝혔다.한편, 5·18기념재단 홈페이지는 지난 12·12 군사반란 기념일이었던 작년 12월 12일에도 일시적인 트래픽 급증 사태를 겪은 바 있다.이처럼 국가적 기념일이나 민감한 사회적 현안이 있을 때마다 재단 홈페이지가 사이버 테러의 표적이 되고 있어, 보다 근본적인 보안 대책 마련이 시급하다는 지적이 나온다.