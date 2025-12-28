‘치킨집 공화국’… 3만개 첫 돌파

1년새 가맹점 1592개 늘어

매출 증가율·고용은 악화돼

“포화 상태 도달했다는 증거”

배달 치킨의 인기가 날로 더해가면서 전국 치킨 프랜차이즈 가맹점 수가 처음으로 3만개를 돌파했다. 가맹점이 가장 많은 치킨 브랜드는 BBQ였다. 다만 치킨집 매출 증가율은 커피·피자·햄버거집보다 낮았다.28일 국가데이터처의 ‘2024년 프랜차이즈 통계 결과’에 따르면 지난해 치킨 가맹점은 3만 1397개로 집계됐다. 2023년 2만 9805개에서 1년 새 1592개(5.3%) 늘었다. 2018년 2만 5110개 이후 매년 1000개꼴로 증가하며 6년 만에 6287개 급증했다.가맹 점포가 가장 많은 브랜드는 BBQ(2316개)로 bhc에 빼앗긴 1위 자리를 1년 만에 되찾았다. 이어 bhc 2228개, 교촌치킨 1361개, 처갓집양념치킨 1254개, 굽네치킨 1154개 순이었다.다만 전체 치킨 가맹점 수 증가가 매출 급증으로 이어지진 않았다. 지난해 총매출액은 8조 7790억원으로 전년 대비 7.3% 증가했는데, 커피·비알코올음료(12.8%), 한식(10.0%), 피자·햄버거(9.2%) 업종 매출 증가율보단 낮았다. 치킨 전문점 종사자 수도 6만 5373명으로 전년 대비 2.4% 줄었다.매장은 급증하는데, 고용은 악화하고, 매출은 다른 프랜차이즈보다 많이 늘지 않은 배경에 대해 업계 관계자는 “치킨 가맹점이 포화 상태에 도달했다는 증거”라면서 “앞으로 매출이 완만하게 줄어 매장 수도 점점 줄어들 가능성이 크다”고 내다봤다. 실제 치킨 프랜차이즈 가맹점 수는 늘었지만 ‘비(非)프랜차이즈’ 매장까지 합친 전체 치킨집은 2023년 기준 3만 9789개로, 2020년 4만 2743개에서 3년 새 3000개가량 줄었다.