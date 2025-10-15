[서울데이터랩]일신방직 13.50% 급등…금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

15일 오후 15시 35분 일신방직(003200)가 등락률 +13.50%로 상승률 1위로 마감했다. 일신방직은 장 중 451,080주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 1,380원 오른 11,600원에 마감했다.한편 일신방직의 PER은 10.62로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 3.23%로 수익성이 낮다고 보기에는 무리가 있는 준수한 수준이나 고성장 기업과 비교했을 때는 보통 수준일 수 있다.이어 상승률 2위 한국카본(017960)은 주가가 13.42% 급등하며 종가 38,450원에 상승 마감했다. 상승률 3위 화인베스틸(133820)의 주가는 2,230원으로 12.23% 급등하며 부진했다. 상승률 4위 효성중공업(298040)은 11.95% 급등하며 1,640,000원에 마감했다. 상승률 5위 영흥(012160)은 11.54%의 상승세를 타고 종가 609원에 마감했다.6위 산일전기(062040)는 종가 121,100원으로 11.10% 상승 마감했다. 7위 LS에코에너지(229640)는 종가 43,700원으로 11.05% 상승 마감했다. 8위 한미반도체(042700)는 종가 142,000원으로 10.33% 상승 마감했다. 9위 자화전자(033240)는 종가 22,500원으로 10.29% 상승 마감했다. 10위 삼성바이오로직스(207940)는 종가 1,127,000원으로 9.74% 상승 마감했다.이밖에도 두산퓨얼셀1우(33626K) ▲9.38%, 두산에너빌리티(034020) ▲9.37%, 한전기술(052690) ▲9.14%, 이건산업(008250) ▲9.13%, 롯데관광개발(032350) ▲8.88%, 한전산업(130660) ▲8.85%, HD현대마린엔진(071970) ▲8.58%, OCI홀딩스(010060) ▲8.24%, 한화엔진(082740) ▲8.12%, 제이준코스메틱(025620) ▲7.75% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]