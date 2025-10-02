한국의 외환보유액, 적정 수준인데도 대외변수에 취약한 까닭은

한국의 외환보유액, 적정 수준인데도 대외변수에 취약한 까닭은

황비웅 기자
황비웅 기자
입력 2025-10-04 08:00
수정 2025-10-04 08:00
위환위기 시절 외환보유액(39억 달러)에 비해 100배 커져
현재의 외환보유액은 비상시 충분히 대응할 수 있는 수준
수출과 수입에 의존하는 무역 구조 탓 ‘외환 안전판’ 필수

원달러 환율 및 외환보유액 추이. 서울신문DB
원달러 환율 및 외환보유액 추이. 서울신문DB


도널드 트럼프 미국 대통령이 임기 내 대미투자액 3500억 달러(491조원)를 ‘선불’로 내라고 요구하면서 협상에 임하는 정부의 고심이 깊어지고 있다. 3500억 달러는 우리나라 외환보유고의 84%에 달한다. 이에 대해 이재명 대통령은 “통화스와프 없이 미국 요구대로 3500억달러를 현금으로 투자하면 1997년 외환위기와 같은 상황에 직면할 것”이라고 우려하기도 했다. 우리나라 외환보유액은 적정수준이라는 평가가 나오지만, 대외변수에는 여전히 취약한 것이 사실이다.

한국은행에 따르면 우리나라의 외환보유액은 지난 8월말 기준 4162억 9000만 달러(약 587조원)다. 지난 6월 석 달만에 반등한 뒤 3개월째 상승세다. 미국 달러화 약세와 미국 증시 호조로 운용 수익도 증가했다. 세계외환 보유액 순위는 5개월째 10위를 유지하고 있다. 1997년 12월 외환위기 시절 외환보유액(39억 달러)에 비해 100배 이상 커졌다.

외환보유액은 국제수지의 불균형을 보완하거나, 외환시장 안정을 위해 보유한 대외지급 준비자산이다. 쓰라린 외환위기 경험 때문인지 외환보유액의 적정성에 대한 논란은 꾸준히 계속돼왔다. 한국은 ‘심리적 마지노선’인 외환보유액 4000억 달러 확보에 특히 민감하다. 외환보유액이 4000억 달러를 밑돈 건 2018년 5월이 마지막이다.

한은은 현재의 외환보유액은 비상시 충분히 대응할 수 있는 수준이라고 본다. 국제통화기금(IMF)은 적정 외환보유액의 기준을 ▲연간 수출액의 5% ▲통화량(M2)의 5% ▲외국인 증권 및 기타투자 잔액의 15% ▲유동외채의 30% 등 4가지 항목을 합한 규모의 100~150% 수준으로 제시한다. 하지만 이 권고는 신흥국을 대상으로 하는 기준이다. 이 기준은 살짝 밑돌지만 “우리나라는 외환보유액이 충분하다”는 게 한은의 설명이다.

하지만 우리나라 경제는 유난히 대외변수에 취약하다는 얘기가 나온다. 외환보유고가 적정 수준일지라도 각종 외부변수에 따라 금융시장이 요동치기 일쑤다. 이에 대해 한은 관계자는 “우리나라는 수출과 수입에 의존하는 무역 구조를 갖고 있기 때문에 대외변수에 취약할 수밖에 없다”고 말했다. 따라서 우리나라 경제구조상 ‘외환 안전판’은 필수다. 외환보유액이 충분하면 국가 신인도가 오르고 해외 조달 비용을 낮추는 효과가 있다. 이 관계자는 “외환보유액이 많으면 많을수록 좋은 건 사실”이라고 강조했다.
황비웅 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
