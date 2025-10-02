[서울데이터랩]SK스퀘어 급등 18.00% 상승세 주목

[서울데이터랩]SK스퀘어 급등 18.00% 상승세 주목

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-10-02 12:50
수정 2025-10-02 12:50
코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 상승세를 보인다.

2일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 삼성전자(005930)는 현재가 89,900원으로 전 거래일 대비 4.53% 상승 중이다. 상장주식수 5,919,638주에 외국인비율이 51.52%로, 이 종목은 PER 20.08, ROE 9.03을 기록하며 안정적인 재무 지표를 유지하고 있다. 반도체 대장주인 SK하이닉스(000660)는 398,750원으로 10.76% 급등하며, 거래량 4,832,094주를 기록하고 있다. 외국인비율이 55.48%에 달하며, PER 10.06, ROE 31.06으로 재무 상태가 양호하다.

LG에너지솔루션(373220)은 353,000원으로 1.58% 상승하고 있으며, 거래량은 127,029주다. KB금융(105560)은 1.98% 상승한 118,600원에 거래되고 있으며, 거래량은 610,794주다. 현대차(005380)는 219,500원으로 1.86% 올랐으며, 거래량은 488,730주에 이른다.



한편 시가총액 20위권 종목들은 기아(000270) ▲2.68%, 셀트리온(068270) ▲0.34%, NAVER(035420) ▲0.20%, 신한지주(055550) ▲2.41%, 삼성물산(028260) ▲5.78%, 한화오션(042660) ▲0.09%, SK스퀘어(402340) ▲18.00%, 삼성생명(032830) ▲3.09%, HD한국조선해양(009540) ▼0.12%, 현대모비스(012330) ▲0.85% 등의 성적을 기록하고 있다.

전체 시장은 상승세를 보이며 활기를 띠고 있다. 외국인 비율이 높은 종목들이 대체로 상승세를 보이고 있으며, 거래량이 많은 종목들이 주도적으로 상승하고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
