[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

삼성전자(005930)가 10월 1일 장 마감 5분 만에 14.65%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 86,000원으로 전 거래일 대비 2.50% 상승하며 마감했다. 거래량은 21,720,115주를 기록했다.이어 검색비율 2위의 명인제약(317450)은 급등률 110.17%로 마감했다. 검색비율 3위의 NAVER(035420)는 5.21% 하락 마감했다. 검색비율 4위 SK하이닉스(000660)는 3.60% 상승 마감했다. 검색비율 5위 두산에너빌리티(034020)는 3.03% 상승하며 마감했다.6위 디아이(003160)는 등락률 23.58%로 급등을 기록했다. 7위 온코닉테라퓨틱스(476060)는 23.69%의 급등세로 마감했다. 8위 HJ중공업(097230)은 -1.43%의 등락률로 주가가 하락했다. 9위 카카오(035720)는 0.67%의 소폭 상승 마감했다. 10위 로보티즈(108490)는 2.05% 상승했다.이 밖에도 한화엔진(082740) ▲10.36%, 한화오션(042660) ▲0.09%, 삼성전자우(005935) ▲2.41%, 삼성중공업(010140) ▼0.23%, 에이피알(278470) ▲4.40%, 알테오젠(196170) 보합, 유니테스트(086390) ▼14.59%, 셀트리온(068270) ▲0.98%, 한미반도체(042700) ▼1.66%, 하나마이크론(067310) ▲8.58% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]