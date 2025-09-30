[서울데이터랩]美빅테크 TOP7 혼조세 마감

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]美빅테크 TOP7 혼조세 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-09-30 08:41
수정 2025-09-30 08:41
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


29일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 대체로 혼조세를 보였다. 엔비디아(NVDA)는 2% 이상의 상승세를 기록하며 강세를 보였고, 마이크로소프트(MSFT)는 소폭 상승했다. 반면 애플(AAPL)은 하락했다.

엔비디아는 전일 대비 3.66달러 오른 181.85달러로 마감하며 2.05%의 상승률을 기록했다. 마이크로소프트는 0.61% 오른 514.60달러로 장을 마쳤다. 애플은 1.03달러 하락한 254.43달러로 0.40% 내렸다.

아마존닷컴은 1.09% 상승하여 222.17달러를 기록했다. 메타는 보합세를 보이며 743.40달러로 마감했다. 알파벳 Class A는 1.01% 하락한 244.05달러를 기록했다. 브로드컴은 1.98% 하락하여 327.90달러에 장을 마무리했다.



금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래량은 191,500,389주, 거래대금은 349억 달러로 약 48조 8,879억원에 달했다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 7.9%를 기록했다. 마이크로소프트와 애플의 거래대금은 각각 89.4억 달러와 100억 달러로, 시가총액 대비 거래대금 비중은 각각 2.3%와 2.6%를 기록했다.
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
이번 '카카오톡 업데이트' 여러분은 만족한가요?
15년 만에 단행된 카카오톡 대규모 개편 이후 사용자들의 불만이 폭증하고 있다. 애플리케이션을 내려받을 수 있는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에는 “역대 최악의 업데이트”라는 혹평과 함께 별점 1점 리뷰가 줄줄이 올라왔고, 일부 이용자들은 업데이트를 강제로 되돌려야 한다며 항의하기도 했다. 여론이 악화되자 카카오는 개선안 카드를 꺼냈다. 이번 개편에 대한 여러분의 생각은?
1. 개편 전 버전이 더 낫다.
2. 개편된 버전이 좋다.
3. 적응되면 괜찮을 것 같다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로