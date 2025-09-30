[서울데이터랩]美빅테크 TOP7 혼조세 마감

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

29일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 대체로 혼조세를 보였다. 엔비디아(NVDA)는 2% 이상의 상승세를 기록하며 강세를 보였고, 마이크로소프트(MSFT)는 소폭 상승했다. 반면 애플(AAPL)은 하락했다.엔비디아는 전일 대비 3.66달러 오른 181.85달러로 마감하며 2.05%의 상승률을 기록했다. 마이크로소프트는 0.61% 오른 514.60달러로 장을 마쳤다. 애플은 1.03달러 하락한 254.43달러로 0.40% 내렸다.아마존닷컴은 1.09% 상승하여 222.17달러를 기록했다. 메타는 보합세를 보이며 743.40달러로 마감했다. 알파벳 Class A는 1.01% 하락한 244.05달러를 기록했다. 브로드컴은 1.98% 하락하여 327.90달러에 장을 마무리했다.금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래량은 191,500,389주, 거래대금은 349억 달러로 약 48조 8,879억원에 달했다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 7.9%를 기록했다. 마이크로소프트와 애플의 거래대금은 각각 89.4억 달러와 100억 달러로, 시가총액 대비 거래대금 비중은 각각 2.3%와 2.6%를 기록했다.