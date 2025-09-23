관세 직격탄… 9월 대미 수출액 하루 16% 줄었다

1~20일 전체 수출 401억弗 최대

조업일 3.5일 늘어나 ‘착시 효과’

2025-09-23 20면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

9월 중순까지 수출이 1년 전보다 큰 폭으로 늘었지만, 조업일수 효과를 뺀 일평균 수출은 확 쪼그라들었다. 특히 관세 직격탄을 맞은 대미 일평균 수출은 16% 넘게 줄었다.22일 관세청에 따르면 이달 1~20일 수출은 401억 달러(55조 8700억원)로 지난해 같은 기간보다 13.5% 늘었다. 1~20일 기준으로 관련 통계 작성을 시작한 1976년 이후 최대 수출액이다.하지만 조업일수를 반영하면 상황이 다르다. 하루 평균 24억 3000만 달러로 지난해 같은 기간보다 10.6% 감소했다. 이 기간 조업일수는 16.5일로 추석 연휴가 낀 지난해보다 3.5일 많다. 미국의 고율 관세 부과 영향으로 대미 일평균 수출은 16.4% 내려앉았다.품목별로 보면 반도체(27.0%), 승용차(14.9%), 선박(46.1%), 무선통신기기(3.3%)가 늘었고, 석유제품(-4.5) 등은 감소했다. 국가별로는 중국(1.6%), 미국(6.1%), 베트남(22.0%), 유럽연합(EU·10.7%), 대만(22.9%) 등 대부분 국가에서 증가했다.수입은 382억 달러로 9.9% 늘었다. 품목별로는 반도체(4.1%), 반도체 제조 장비(49.9%), 기계류(16.3%), 가스(10.4%) 등이 늘었고 원유(-9.4%) 등은 줄었다. 국가별로는 중국(18.8%), EU(10.4%), 미국(6.9%), 일본(4.5% 등에서 증가했다. 무역수지는 19억 달러 흑자를 냈다.박정성 산업통상자원부 무역투자실장은 “4분기에도 수출 동력을 유지하기 위해 관세 협상 후속 지원 대책을 바탕으로 총력 지원하겠다”고 말했다.