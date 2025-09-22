[서울데이터랩]9월 22일 암호화폐 시총 상위종목 동향

정연호 기자
입력 2025-09-22 13:48
수정 2025-09-22 13:48
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 시가총액 상위 종목 중 비트코인은 현재 1억 5959만 원으로 거래되고 있으며, 24시간 등락률은 -0.89%를 기록하고 있다. 1시간 등락률은 0.32%로 소폭의 상승세를 보이고 있으며, 거래량은 42조 5124억 원에 달한다. 이더리움은 599만 1476원으로 24시간 동안 -3.90% 하락했다. 1시간 내에는 0.25% 상승하며 반등의 기미를 보이고 있다. 거래량은 41조 5449억 원이다. 리플은 4041원으로 24시간 동안 -3.17%의 하락세를 보였으며, 1시간 등락률은 0.19% 상승하여 약간의 회복세를 나타내고 있다. 거래량은 6조 4457억 원에 이른다.



같은 시각 비앤비는 143만 3385원으로 거래되고 있으며, 24시간 동안 -3.74% 하락했다. 거래량은 5조 4741억 원이다. 솔라나는 32만 3957원에 거래되며, 24시간 등락률은 -3.72%를 기록 중이다. 같은 시각 도지코인은 346원으로 -7.76% 하락했다. 거래량은 4조 3179억 원이다. 트론은 473원으로 24시간 동안 -1.50% 하락했으며, 거래량은 1조 920억 원이다. 에이다는 1190원에 거래되며, -4.82%의 하락률을 보이고 있다. 거래량은 1조 7855억 원이다.

한편, 하이퍼리퀴드는 6만 9149원으로 24시간 동안 -8.22% 하락했다. 거래량은 6016억 2172만 원이다. 체인링크는 3만 880원에 거래되며, -5.11%의 하락세를 보였다. 거래량은 1조 146억 원이다. 아발란체는 4만 4259원으로 -4.48% 하락했다. 거래량은 1조 3050억 원이다. 수이는 4891원으로 24시간 동안 -4.22% 하락했다. 거래량은 1조 3153억 원이다. 스텔라루멘은 514원에 거래되며, -5.01%의 하락률을 기록하고 있다. 거래량은 3193억 7367만 원이다.

같은 시각 비트코인 캐시는 81만 9299원으로 -1.80% 하락했다. 거래량은 4624억 3961만 원이다. 헤데라는 315원으로 24시간 동안 -6.40% 하락했으며, 거래량은 2999억 1075만 원이다. 레오는 1만 3247원으로 0.10% 상승했다. 거래량은 18억 9163만 원이다. 라이트코인은 15만 4997원으로 -2.70% 하락했다. 거래량은 7736억 776만 원에 달한다.

전반적으로 시장은 하락세를 보이고 있으며, 일부 종목은 단기 상승세를 보이고 있으나 전반적인 시장 불확실성은 여전히 존재한다. 투자 시에는 신중한 접근이 필요하다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
