효성중공업, 美에 765㎸ 전력 설루션 일괄공급…“韓기업 최초”

효성중공업은 최근 미국 최대 송전망 운영사와 765킬로볼트(㎸) 초고압 변압기와 리액터, 차단기 등 대규모 전력기기 공급계약을 체결했다고 19일 밝혔다. 한국 기업이 765㎸ 송전망에 전력 솔루션을 일괄 공급한 건 이번이 처음이라고 효성중공업은 설명했다. 고객사는 비밀 유지 조항에 따라 공개되지 않았다.계약에 따라 효성중공업은 765㎸ 초고압 변압기 및 리액터 29대, 800㎸ 초고압 차단기 24대 등 총 2000억원 이상의 전력기기를 수주했다.효성중공업이 공급하는 전력기기는 미국 남부와 동부에서 새롭게 추진되는 765㎸ 송전망 구축 사업에 사용될 예정이다. 765㎸ 송전망은 송전 손실을 줄이고 한 번에 대용량 전력을 장거리 송전할 수 있다는 장점이 있다. 미국은 인공지능(AI) 산업에 따른 데이터센터 증가 등으로 765㎸ 송전망이 주목받는다.이번 성과는 효성중공업 멤피스 공장의 생산능력을 바탕으로 이뤄졌다. 이 공장은 현재 미국 내에서 765㎸ 초고압 변압기를 설계·생산할 수 있는 유일한 공장이다.우태희 효성중공업 대표는 “효성중공업은 다양한 전력 설비를 아우르는 토털 설루션을 제공할 수 있는 것이 강점”이라며 “향후 폭발적으로 성장할 미국 765㎸ 송전망 사업에서 독보적 입지를 공고히 할 것”이라고 말했다.