빛나는 신개념 골프공… 야간에도 거뜬

방금 들어온 뉴스

빛나는 신개념 골프공… 야간에도 거뜬

박은서 기자
박은서 기자
입력 2025-09-18 01:04
수정 2025-09-18 01:04
야광·형광 기능이 더해진 ‘비비드 루미나’. 볼빅 제공
야광·형광 기능이 더해진 ‘비비드 루미나’.
볼빅 제공


볼빅이 ‘올 데이, 올 라이트’(ALL DAY, ALL LIGHT) 콘셉트의 신개념 골프볼인 ‘엑시아 루미나’(AXIA Lumina)와 ‘비비드 루미나’(VIVID Lumina) 2종을 출시했다고 17일 밝혔다.

두 제품은 볼빅만의 독보적인 컬러볼 기술력에 한층 더 강력해진 야광·형광 기능을 더해 주간부터 야간까지 모든 라운드를 어우를 수 있는 차세대 골프볼이다.

먼저 비비드 루미나는 기존 베스트셀러볼인 비비드의 색감을 한층 업그레이드해 주간에 더욱 영롱한 빛을 발산하고 야간에는 볼 자체에 야광 형광 기능이 더해져 나이트 골프의 재미를 높여준다. 어두운 곳에서도 볼의 위치를 쉽게 파악할 수 있게 도와준다. 비비드 루미나는 UV(400nm) 빛을 축적할수록 지속적인 발광 효과를 나타낼 수 있다.

엑시아 루미나는 화이트색상을 기본으로 360도 네온 컬러 라인을 적용해 퍼팅 시 정밀한 에이밍(목표 지점 겨냥)을 지원하며, 강렬한 글로시 코팅으로 차별화한 비주얼을 보여준다. UV라이트에 4종의 네온 컬러 라인은 형광 빛으로 반응하고, 축광 후 암전 시에는 야광볼로 반응해 우수한 시인성을 자랑한다.

두 제품의 시각 효과는 볼빅 특허 기술인 ‘V-Lumi X 커버’와 듀얼잉크 퍼팅라인의 결합으로 완성됐다. 이는 독특한 컬러감과 야광 모드를 제공한다. ﻿
2025-09-18 23면
