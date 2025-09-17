[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 신성이엔지 거래대금 514억 돌파

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.17일 한국거래소에 따르면, 신성이엔지(011930)가 2천8백만주 이상 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 1,788원이며, 거래대금은 51,411백만원이다. 시가총액은 3,681백만원으로, 거래대금이 시가총액의 1.39%를 차지한다. PER은 -20.09, ROE는 -5.85로 재무 지표는 부진하지만, 거래량과 등락률에서 활발한 움직임을 보인다. KTcs(058850)는 1천5백만주 이상 거래되어 거래량 2위를 기록하며, 현재 주가는 3,010원이다. 거래대금은 48,986백만원으로, 시가총액 1,285백만원 대비 거래대금 비율은 3.81%에 달한다. PER은 5.96, ROE는 2.75로 안정적인 재무 상태를 보인다.삼성전자(005930)는 78,250원으로 보합세를 보이며 거래량 1,275만8,398주를 기록한다. 한국ANKOR유전(152550)은 246원으로 1.23% 상승하며, 사조동아원(008040)은 1,388원으로 거래량 812만6,596주를 기록하고 있다. 엔케이(085310)는 1,550원으로 2.64% 하락했으며, HJ중공업(097230)은 31,200원으로 5.60% 하락세다. 서울식품(004410)은 160원으로 2.56% 상승하였고, 파라다이스(034230)는 23,000원으로 7.98% 상승세를 보인다. 한국항공우주(047810)는 114,700원으로 14.47% 급등하며 투자자들의 주목을 받고 있다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 부광약품(003000) ▲8.95%, 롯데관광개발(032350) ▲7.65%, HD현대인프라코어(042670) ▲5.30%, SK오션플랜트(100090) ▲0.53%, SK하이닉스(000660) ▼3.45%, 두산에너빌리티(034020) ▼3.32%, 두산퓨얼셀(336260) ▲1.25%, 일동제약(249420) ▲4.44%, LG디스플레이(034220) ▼3.83%, 에이프로젠(007460) ▲0.41% 등의 성적을 기록했다.특히, 한국항공우주는 거래대금이 시가총액의 3.51%를 차지하며 강한 매수세를 보여주고 있다. 반면, HJ중공업은 거래대금이 시가총액의 48.17%에 달하며 주가가 크게 하락하고 있다. 전체적으로 시장은 혼조세를 보이며, 일부 종목에서 투자 심리가 크게 움직이고 있다.이날 시장은 전반적으로 등락이 엇갈리며 개별 종목의 이슈와 투자자들의 심리에 의해 변동성을 보인다. 투자자들은 각종 지표와 종목별 흐름을 주목하며 대응 전략을 세워야 할 것으로 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]