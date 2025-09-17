추석 차례상 비용 줄었다… 전통시장 28만원

추석 차례상 비용 줄었다… 전통시장 28만원

강동용 기자
강동용 기자
입력 2025-09-16 18:03
수정 2025-09-17 01:19
채소·과일 가격 안정에 1.1% 하락
대형마트 37만원… 24% 더 들어

채소와 과일 가격이 안정되면서 올해 추석 차례상 비용이 지난해보다 조금 덜 들 전망이다. 전통시장에서 장을 보면 대형마트보다 비용이 24% 덜 드는 것으로 조사됐다.

한국물가협회는 올해 추석 차례상 비용을 조사한 결과, 전통시장을 기준으로 전국 평균 28만 4010원으로 집계됐다고 16일 밝혔다. 지난해보다 3090원(1.1%) 줄어든 금액이다. 코로나19 유행과 이상기후 여파로 2020년부터 3년 연속 차례상 비용이 매년 7% 이상 높아졌다가 2년 만에 마이너스 전환한 것이다. 차례상 비용은 지난 10년간 31.5% 올랐다.

채소와 과일 가격이 낮아지면서 차례상 비용이 줄었다. 특히 배 가격이 17% 떨어졌다. 올해는 지난해보다 추석이 늦어 성수기를 앞두고 집중적으로 출하됐기 때문이다. 시금치는 늦더위가 기승을 부렸던 지난해와 달리 올해는 기상 여건이 양호해 공급이 안정되면서 가격이 하락했다. 반면 계란과 돼지고기, 사과 가격은 뛰었다. 사과는 여름철 고온 영향으로 상품성이 높은 대과(大果)가 줄면서 제수용 가격이 올랐다.
전통시장에서 차례상을 보면 대형마트(평균 37만 3540원)보다 24%(8만 9530원) 덜 드는 것으로 조사됐다. 쇠고기와 돼지고기, 대파, 배는 전통시장에서 저렴했고, 가공식품은 대형마트가 더 낮은 것으로 조사됐다. 임상민 한국물가협회 팀장은 “폭염과 늦은 추석 영향으로 사과 등 일부 품목 가격이 높지만, 추석이 가까워질수록 출하 물량이 증가해 차례상 비용은 안정적 흐름이 이어질 것”이라고 내다봤다.

세종 강동용 기자
2025-09-17 18면
