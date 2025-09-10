[단독] 갈수록 늘어나는 자발적 퇴사자… ‘신의 직장’ 한국은행 위상 어디로

3년 차 이하 신입 행원 퇴직 증가

시중은행보다 낮은 연봉 ‘박탈감’

경직된 조직문화 개선 쉽지 않아

2025-09-10 18면

‘신의 직장’으로 불리던 중앙은행인 한국은행의 위상이 예전만 못하다는 얘기가 나온다. 코로나19 팬데믹 시기(2020~ 2021년) 이후 민간 금융권의 채용이 붐을 이루면서 늘어나던 자발적 퇴직자와 신입행원들의 퇴직이 여전히 줄지 않는 추세다. 최근 조직문화 혁신을 위한 노력이 진행됐으나 역부족이라는 지적이다.9일 차규근 조국혁신당 의원실이 한은으로부터 받은 자료에 따르면 자발적 퇴직자는 2020년 24명, 2021년 27명이었다가 2022년 39명, 2023년 35명으로 급격하게 늘었다. 지난해 24명으로 줄어드는 듯했던 자발적 퇴직자는 올해 8월까지 22명에 달해 다시 늘어나는 추세다. 3년 차 이하 신입 행원도 2020년 6명, 2021년 7명, 2022년 9명, 2023년 10명으로 꾸준히 늘어나는 추세였다가 지난해 4명으로 줄었다. 하지만 올해 8월까지 다시 8명이 퇴직해 연말까지 더 늘어날 확률이 높아 보인다.중앙은행임에도 시중은행보다 낮은 연봉 수준으로 상대적 박탈감이 크고 조직문화도 여전히 경직돼 있다는 점이 원인으로 지목된다. 한국은행의 연봉 수준은 2024년 기준으로 신입 초봉이 5515만원, 1인당 평균연봉은 1억 814만원이다. 반면 4대 은행이 공시한 ‘2024년 사업보고서’에 따르면 지난해 4대 은행 직원 평균 연봉은 1억1840만원으로 집계됐다. 은행별로는 하나(1억 2061만원), KB국민(1억2000만원), 신한(1억1900만원), 우리(1억1400만원) 순이었다.한은 관계자는 “시중은행과의 임금 차이도 문제이지만, 조직문화 차원에서 답답하다는 얘기가 있어 조직문화를 바꾸기 위한 노력들을 기울이고 있다”고 전했다.﻿