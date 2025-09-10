[단독] 갈수록 늘어나는 자발적 퇴사자… ‘신의 직장’ 한국은행 위상 어디로

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[단독] 갈수록 늘어나는 자발적 퇴사자… ‘신의 직장’ 한국은행 위상 어디로

황비웅 기자
황비웅 기자
입력 2025-09-10 00:13
수정 2025-09-10 00:13
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

3년 차 이하 신입 행원 퇴직 증가
시중은행보다 낮은 연봉 ‘박탈감’
경직된 조직문화 개선 쉽지 않아

이미지 확대


‘신의 직장’으로 불리던 중앙은행인 한국은행의 위상이 예전만 못하다는 얘기가 나온다. 코로나19 팬데믹 시기(2020~ 2021년) 이후 민간 금융권의 채용이 붐을 이루면서 늘어나던 자발적 퇴직자와 신입행원들의 퇴직이 여전히 줄지 않는 추세다. 최근 조직문화 혁신을 위한 노력이 진행됐으나 역부족이라는 지적이다.

9일 차규근 조국혁신당 의원실이 한은으로부터 받은 자료에 따르면 자발적 퇴직자는 2020년 24명, 2021년 27명이었다가 2022년 39명, 2023년 35명으로 급격하게 늘었다. 지난해 24명으로 줄어드는 듯했던 자발적 퇴직자는 올해 8월까지 22명에 달해 다시 늘어나는 추세다. 3년 차 이하 신입 행원도 2020년 6명, 2021년 7명, 2022년 9명, 2023년 10명으로 꾸준히 늘어나는 추세였다가 지난해 4명으로 줄었다. 하지만 올해 8월까지 다시 8명이 퇴직해 연말까지 더 늘어날 확률이 높아 보인다.

중앙은행임에도 시중은행보다 낮은 연봉 수준으로 상대적 박탈감이 크고 조직문화도 여전히 경직돼 있다는 점이 원인으로 지목된다. 한국은행의 연봉 수준은 2024년 기준으로 신입 초봉이 5515만원, 1인당 평균연봉은 1억 814만원이다. 반면 4대 은행이 공시한 ‘2024년 사업보고서’에 따르면 지난해 4대 은행 직원 평균 연봉은 1억1840만원으로 집계됐다. 은행별로는 하나(1억 2061만원), KB국민(1억2000만원), 신한(1억1900만원), 우리(1억1400만원) 순이었다.

한은 관계자는 “시중은행과의 임금 차이도 문제이지만, 조직문화 차원에서 답답하다는 얘기가 있어 조직문화를 바꾸기 위한 노력들을 기울이고 있다”고 전했다.﻿

황비웅 기자
2025-09-10 18면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로