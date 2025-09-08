[서울데이터랩]알테오젠의 주가가 전 거래일 대비 하락

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

알테오젠(196170)의 주가가 전 거래일 대비 하락하며 많은 관심을 받고 있다펩트론(087010) -4.78% 리가켐바이오(141080) -0.46% 에이비엘바이오(298380) -2.91%코스닥 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.8일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 알테오젠의 현재가는 474,500원으로 전 거래일 대비 0.21% 하락하며 약세를 보이고 있다. 외국인비율은 14.20%이며 거래량은 209,624주다. PER은 268.99로 나타났고 ROE는 29.52다. 시가총액 2위 에코프로비엠(247540)은 116,800원으로 전 거래일 대비 0.17% 상승했다. 외국인비율은 12.19%이며 거래량은 229,503주다. PER은 -147.47, ROE는 -6.26으로 나타난다.파마리서치(214450)는 673,000원으로 6.83% 상승했다. 에코프로(086520)는 49,850원으로 0.10% 상승했으며, 레인보우로보틱스(277810)는 275,000원으로 전 거래일 대비 0.54% 하락했다. HLB(028300)는 40,000원으로 1.36% 하락하며 약세를 보이고 있다.한편 시가총액 20위권 종목들은 휴젤(145020) ▲0.30%, 리노공업(058470) ▲4.65%, 클래시스(214150) ▲4.30%, 코오롱티슈진(950160) ▲0.24%, 에스엠(041510) ▲2.00%, 케어젠(214370) ▼4.22%, JYP Ent.(035900) ▲0.66%, 보로노이(310210) ▼1.39%, 실리콘투(257720) ▲0.71%, 이오테크닉스(039030) ▲1.85% 등의 성적을 기록하고 있다.코스닥 시장은 바이오주와 IT주가 혼재된 모습을 보인다. 외국인 투자자들의 매수세가 일부 종목에 집중되며 거래량의 큰 변화가 나타났다. 특히, 파마리서치와 리노공업의 상승세가 두드러진다.외국인 매수세는 에이비엘바이오와 같은 바이오 종목에 긍정적으로 작용했으나, 일부 종목에서는 여전히 하락세를 면치 못하고 있다. 거래량이 많은 종목들은 대체로 등락이 심한 모습을 보이며, 이는 투자자들의 주목을 받고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]