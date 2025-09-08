구윤철 “주식 양도세 대주주 기준 이달 확정… 3차 추경은 계획 없어”

방금 들어온 뉴스

구윤철 “주식 양도세 대주주 기준 이달 확정… 3차 추경은 계획 없어”

강동용 기자
강동용 기자
입력 2025-09-08 00:42
수정 2025-09-08 00:42
“기업 성장해야 자본시장 활성화
규제보다 인센티브 주는 것 검토”

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관. 연합뉴스
구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관. 연합뉴스


구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 주식 양도소득세 대주주 기준을 이달 안에 확정하겠다고 밝혔다.

구 부총리는 7일 KBS 일요진단에서 ‘이달 중으로 주식 양도세 대주주 기준을 결정할 수 있겠냐’는 질문에 “그렇다”며 “빠르게 결정내리겠다”고 답했다. 그는 “저희 가장 큰 미션은 경제 성장이고, 이를 위해서는 기업이 성장해야 한다”며 “기업이 성장하면 자본시장이 활성화되는 것으로, 제 목표는 자본시장 활성화에 방점이 있다”고 말했다. 3차 추가경정예산(추경) 가능성에 대해서는 “현재로서는 계획이 없다”고 선을 그었다.

확장재정에 따른 재정적자 우려에는 “국가 채무가 괜찮다는 얘기 안 하겠다. 국민이 우려하는 상황도 잘 알고 있다”면서 “내년도 예산안을 짜면서 가장 신경 쓰이는 부분이 재정수지 적자, 국가채무였다”고 설명했다. 이어 “대통령께서도 예산을 아껴 쓰라는 말씀을 저한테 여러 번 했다”며 “단기적으로 적자를 줄이고 낮은 지출 증가율로 갈까 생각도 해봤지만, 분자(재정적자)가 작아지기는 하는데 분모(경제성장)가 더 많이 줄면서 적자비율이 올라가는 악순환이 있다”고 했다.

대기업 규제가 과도하다는 재계 지적에는 “대기업으로 갈수록 규제가 많아지고 밑으로 갈수록 규제가 적어지는 계단식 규제의 문제점을 인식하고 있다”며 “중소기업-중견기업-대기업 기업규모별로 규제하는 것이 아니라 성장을 많이 하는 기업에 인센티브를 주는 방법을 연구하고 있다”고 말했다.

세종 강동용 기자
2025-09-08 18면
