[서울데이터랩]폼 에스피엑스6900 피스네트워크 1시간 상승률 상위

방금 들어온 뉴스

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-09-07 09:46
수정 2025-09-07 09:46
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 최근 1시간 동안 등락률 기준으로 시가총액 300위권 내에서 가장 주목할 만한 상승세를 보인 종목은 폼, 에스피엑스6900, 피스 네트워크입니다. 이들 종목은 각각 4.66%, 2.22%, 1.62% 상승하며 시장의 관심을 끌고 있습니다.

먼저, 폼은 현재 5265원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 4.66% 상승했습니다. 24시간 등락률도 2.41% 상승하며 꾸준한 상승세를 보이고 있습니다. 24시간 거래량은 454억 4523만 원으로, 시가총액은 2조 108억 원에 달하며, 시가총액 순위는 64위에 위치해 있습니다. 이러한 거래량과 시가총액을 고려할 때, 폼은 단기적으로 긍정적인 움직임을 보이고 있음을 알 수 있습니다.

다음으로 에스피엑스6900은 현재 1593원에 거래되며, 1시간 동안 2.22% 상승했습니다. 24시간 동안에는 3.18% 상승을 기록하며 강한 상승세를 지속적으로 유지하고 있습니다. 24시간 거래량은 212억 8412만 원으로, 시가총액은 1조 4831억 원, 시가총액 순위는 74위입니다. 이는 에스피엑스6900이 시장에서 상당한 관심을 받고 있음을 시사합니다.

피스 네트워크는 223원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 1.62% 상승했습니다. 24시간 등락률은 무려 9.16%로, 최근 큰 폭의 상승세를 보였습니다. 24시간 거래량이 3078억 9879만 원에 달하며, 시가총액은 1조 2825억 원, 시가총액 순위는 80위입니다. 이는 피스 네트워크가 단기적으로 매우 활발한 거래를 보이고 있음을 나타냅니다.



한편, 펏지 펭귄은 40원에 거래되며 1.18% 상승, 톤코인은 4225원에 거래되며 1.16% 상승했습니다. 넥소는 1786원에 거래되며 1.10% 상승을 기록했습니다. 펌프와 옵티미즘은 각각 6.57원과 998원에 거래되며 1.02% 상승하였고, 리도다오와 갈라는 각각 1624원과 22원에 거래되며 0.95% 상승했습니다. 이들 종목도 상승을 보이며 안정적인 흐름을 나타내고 있습니다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
위로