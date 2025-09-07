[서울데이터랩]피스 네트워크 스토리 플레어 1시간 상승률 상위

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]피스 네트워크 스토리 플레어 1시간 상승률 상위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-09-07 09:46
수정 2025-09-07 09:46
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 현재 피스 네트워크가 1시간 등락률 1.55%로 시가총액 300위권 내에서 가장 높은 상승률을 기록하고 있다. 피스 네트워크의 현재가는 226원이며, 24시간 동안 11.19% 상승하여 눈에 띄는 상승세를 보이고 있다. 거래량은 24시간 기준으로 3305억 9661만 원에 달하며, 시가총액은 1조 3027억 원으로 80위에 랭크되어 있다.

스토리는 1시간 등락률 0.71%로 두 번째로 높은 상승률을 기록하고 있다. 현재가는 1만 1180원이며, 24시간 기준 1.85% 상승했다. 스토리의 거래량은 24시간 동안 901억 4547만 원이며, 시가총액은 3조 4066억 원으로, 시가총액 순위 45위를 차지하고 있다.

세 번째로 높은 상승률을 보이는 종목은 플레어로, 1시간 동안 0.41% 상승했다. 플레어의 현재가는 29원이며, 24시간 동안 3.36% 상승했다. 거래량은 105억 2286만 원, 시가총액은 2조 1475억 원으로 62위에 위치해 있다.



한편, 쿠코인 토큰은 1시간 등락률 0.10%로 상승세를 이어가고 있다. 현재가는 1만 9740원이며, 24시간 기준으로는 1.37% 하락했다. 팍스 골드는 1시간 등락률 0.08%를 기록하며 현재가 500만 5529원이다. 같은 시각 비트코인 캐시는 0.08% 상승하여 현재가 82만 3391원을 기록했다.

스카이 프로토콜과 XDC 네트워크는 각각 0.02%와 0.01%의 미미한 상승세를 보이고 있다. 스카이 프로토콜의 현재가는 101원, XDC 네트워크의 현재가는 110원이다.

이와 같은 가상자산 시장의 동향은 투자자들에게 중요한 정보를 제공하며, 시가총액 상위 300위권 내 종목의 변동성을 통해 시장의 흐름을 파악하는 데 도움을 줄 수 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
