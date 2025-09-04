구윤철 “초중고 AI 교육 과정 만들 것”

[서울신문 광화문라운지]

구 부총리 “AI 인력 양성 가장 중요”

‘국가채무 증가’ 비판에는 정면 반박

“예산 안 늘려도 건전성 유지 안 돼”

“세계 1등 제품이 국가경쟁력 기준”

이미지 확대 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 4일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 ‘제68회 서울신문 광화문라운지’에서 ‘새 정부 경제성장전략’을 주제로 강연하고 있다. 2025. 9. 4. 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 4일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 ‘제68회 서울신문 광화문라운지’에서 ‘새 정부 경제성장전략’을 주제로 강연하고 있다. 2025. 9. 4. 이지훈 기자

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 초중고교에 ‘인공지능’(AI) 교육 과정을 만들겠다고 밝혔다. 초등학교 1학년 때부터 AI 조기 교육을 실시해 전 국민을 ‘AI 인재’로 육성하겠단 취지다. 교육 과정을 총괄하는 교육부도 정규 과목 내 ‘AI 교육’ 강화에 나선다.구 부총리는 4일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 ‘제68회 서울신문 광화문라운지’ 강연에서 “AI를 통한 경제 성장을 이루려면 인력 양성이 가장 중요하다”면서 “초등학교 1학년 때부터 학기가 시작되면 주 단위로 차츰 심화하는 학습 내용을 이해하기 쉽게 만화 형식으로 교육하는 초중고 교육 과정을 만들려고 한다”고 말했다. 미래 자원인 초등학교 1학년생부터 AI를 가르치겠다는 건 AI를 추락하는 미래 한국 경제를 회복시킬 핵심 열쇠로 보고 있다는 의미다.교육 프로그램은 한국과학창의재단과 한국교육방송공사(EBS)가 마련한다. 다만 기재부가 교육과정 주무 부처가 아닌 만큼 ‘정규 교과과정’에 반영하려는 건 아니다. 이와 관련 교육부는 수학·과학·기술 등 과목에서 AI 실습이 강화될 수 있도록 AI 교육 자료와 기자재를 각급 학교에 대폭 확충하는 방안을 추진 중이다. 현재 중학생은 정보 과목(필수), 고등학생은 인공지능 과목(선택)을 통해 AI를 배우고 있다.AI 연구원을 국내가 아닌 미국에 신설해야 한다는 구상도 밝혔다. 그는 “공공 데이터 개방을 지원할 AI 연구원을 미국 캘리포니아주 실리콘밸리 팔로알토에 지어야 한다”면서 “한국에 정보도 별로 없는데 계속 미국에 갔다 왔다가 하느니 아예 미국에 연구원을 지어 거기서 연구하고 토론해야 한다”고 말했다.구 부총리는 이재명 정부의 ‘확장 재정’ 기조로 국가채무가 급증할 거란 부정적인 전망이 잇따르는 데 대해 “지출 예산을 늘리지 않는다고 재정건전성이 유지되진 않을 것”이라고 반박했다. 경제성장률이 0%대로 고꾸라진 상황에서 일단 빚을 내더라도 경제를 살려야 재정도 확충된다는 논리다. 그는 “재정 지출이 늘어 국가채무가 증가한다고 (여론의) 화살을 맞고 있다”면서 “재정 사업이 성공해 수익이 선순환되고 글로벌 경쟁력이 생겨 한국 경제가 살아나면 건전성이 유지될 것”이라고 말했다. 이어 “재정을 펑펑 쓰는 게 아니라 성과가 나는 분야를 확실하게 지원하고, 성과가 없는 사업은 아예 없애겠다”면서 “내년에는 올해(27조원)보다 더 강도 높게 지출 구조조정을 할 생각”이라고 말했다.구 부총리는 “세상이 못 하는 걸 해야지 남들 다 하는 걸 해선 의미가 없다”며 ‘AI 대전환’과 ‘초혁신경제’ 30대 프로젝트를 경제 성장 동력으로 꼽았다. 그는 “로봇·자동차·선박·가전·드론·공장·반도체 등에 AI를 접목해 기술력 승자가 돼야 한다”면서 “실리콘 카바이드(SiC) 전력반도체·초전도체·그래핀·특수탄소강·태양광·그린수소 분야 기술 개발에도 재정을 전폭적으로 지원하겠다”고 약속했다.소형모듈원자로(SMR)의 중요성도 언급했다. 그는 “AI 시대에 에너지가 쌀인데, SMR이 아니면 어디서 전력을 조달하겠느냐”라면서 “SMR을 통한 에너지 공급을 추진해야 한다고 주장해 이재명 정부가 원전과 재생에너지를 동시에 활용하는 방향의 에너지 정책을 추진하게 됐다”고 설명했다.제품·서비스 경쟁력 ‘세계 1등론’도 역설했다. 그는 “세계 경쟁력 10등도 대단하지만 그래봤자 세계 1등부터 9등이 몫을 다 챙겨간다”면서 “세계 10등인 제품·서비스가 1000만개 있어도 1등 하나 못 이긴다”고 말했다. 이어 “지금은 세계 1등 제품·서비스를 몇 개 보유했느냐가 바로 국가 경쟁력 기준이 되는 시대”라고 했다.