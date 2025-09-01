산업부 내년 예산안 13.9조 ‘역대 최대’…AI 전환에 1조

반도체·조선 등 첨단·주력산업에 1.6조

재생에너지 중심 에너지 대전환에 1.3조

“대미 투자펀드 캐피털콜 형식 가능성 커”

문신학 산업통상자원부 1차관이 1일 정부세종청사 산업통상자원부 기자실에서 2026년도 예산안에 관해 설명하고 있다. 2025.9.1 세종

세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회 CES 2025 개막 첫날인 7일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스 컨벤션센터 노스홀 인트봇(IntBot 전시관에서 휴머노이드 로봇이 관람객과 대화하고 있다. 2025.1.8

산업통상자원부는 인공지능 전환(AX), 통상·수출 대응, 재생에너지 전환 등을 위해 내년도 예산안을 역대 최대 규모인 13조 8778억원으로 편성했다고 1일 밝혔다. 올해 본예산보다 21.4%(2조 4443억원) 늘어난 규모다.산업 전반의 AX 확산 예산은 1조 1347억원으로 올해보다 100.8% 늘었다. 제조업에 인공지능(AI)를 접목해 생산성을 높이는 ‘AI 팩토리 선도 프로젝트’에 2200억원, 휴머노이드 로봇 중심의 ‘피지컬 AI 개발’에 4022억원이 배정됐다. 정부는 2030년까지 업종별 제조 AI를 개발해 ‘자율제조 AI 팩토리’ 500개 이상을 구축할 계획이다. 반도체·조선 등 첨단·주력 산업 예산은 1조 6458억원으로 26.4%(3433억원) 증액됐다.에너지 분야에선 ‘재생에너지 중심의 에너지 대전환’ 이행에 3730억원(41.6%) 늘어난 1조 2703억원이 편성됐다. 재생에너지 보급을 위한 ‘신재생에너지금융지원사업’과 ‘신재생에너지 보급지원사업’에 8501억원이 투입된다. 또 RE100산업단지, 영농형 태양광, 햇빛·바람연금 등 추진에 6480억원을 배정했다. 원전 예산은 정부의 합리적 ‘에너지 믹스’ 기조에 따라 6.2%(305억원) 증액된 5194억원으로 편성됐다.보호무역주의와 한·미 관세협상에 대응할 통상·수출 예산은 1조 7353억원으로 67.8%(7013억원) 증가했다. 무역보험기금 출연액은 올해 800억원에서 내년 6005억원으로 약 7.5배 확대된다. 앞서 정부는 한·미 관세협상에서 3500억 달러 투자 패키지를 미국에 약속했으며, 지난달엔 대미 투자 지원을 위해 1조 9000억원 규모 정책금융 패키지를 공개한 바 있다.문신학 산업부 1차관은 대미 투자 지원 방식과 관련해 “‘캐피털 콜’ 형식이 될 가능성이 크다”고 밝혔다. 캐피털 콜은 약정 한도 내에서 출자 이행 요구가 있을 때 출자하는 방식으로, 일시 납입이 아닌 한도 설정 개념에 가깝다.