삼성 갤럭시 스마트폰, AI로 보이스피싱 막는다

방금 들어온 뉴스

삼성 갤럭시 스마트폰, AI로 보이스피싱 막는다

이범수 기자
이범수 기자
입력 2025-08-22 00:51
수정 2025-08-22 00:51
의심·경고 두 단계로 알려줘
스팸 문자 차단 기능도 강화

삼성전자가 갤럭시 스마트폰에 딥러닝 기반 인공지능(AI) 보안 기능을 확대 도입하며 보이스피싱과 스팸 피해 예방에 나섰다.

21일 삼성전자에 따르면 새롭게 선보인 ‘보이스피싱 의심 전화 알림’ 기능은 갤럭시 스마트폰 기본 전화 애플리케이션(앱)에서 모르는 번호와 통화할 경우 AI가 실시간으로 보이스피싱 여부를 탐지해 ‘의심’과 ‘경고’ 두 단계로 사용자에게 알린다. 첫 번째 알림은 노란색 ‘보이스피싱으로 의심’ 문구와 1회 진동·소리로 주의를, 두 번째는 빨간색 ‘경고: 보이스피싱 감지됨’ 문구와 3회 진동·소리로 경고한다. 현재 갤럭시 Z 폴드7·플립7에 적용됐고, 추후 One UI 8 이상 스마트폰으로 확대한다.

문자 메시지 보안도 강화됐다. 지난해 9월부터 One UI 6.1 이상 기기에서는 발신 번호, 위험 URL, 스팸 키워드 등을 기반으로 범죄 피해를 예방하는 ‘악성 메시지 차단’ 기능을 제공하고 있다. 이에 더해 올해 3월 출시된 갤럭시 S25 시리즈에는 ‘인텔리전스로 차단’ 기능이 새롭게 적용됐다. 이 기능은 한국인터넷진흥원(KISA) 신고 데이터를 기반으로 갤럭시 스마트폰 AI가 학습해 악성으로 의심되는 메시지를 자동으로 분류 차단한다.

이범수 기자
2025-08-22 16면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
