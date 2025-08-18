[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 형지엘리트 거래대금 244억 돌파

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.18일 한국거래소에 따르면, 형지엘리트(093240)가 1,162만주 이상 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 2,105원으로, 시가총액 808억원 대비 거래대금이 약 24.43억원으로 3.02%를 기록하고 있다. 이는 시장에서 주목받고 있는 움직임으로, PER 25.99와 ROE 8.75로 재무 지표상 무난한 상태이다. 웅진(016880)은 1,080만주 이상 거래되어 거래량 2위를 기록하고 있으며, 현재 주가는 4,110원이다. 시가총액 대비 거래대금 비율은 12.64%로, 이는 상당한 매수세와 매도세가 맞붙고 있음을 시사한다.동양철관(008970)은 현재가 1,530원으로, 8,677,660주가 거래되며 거래량 3위를 기록하고 있다. 등락률은 -7.61%로 하락세를 보이며, TP(007980)는 1.94% 상승하며 8,534,167주가 거래되고 있다. 삼성전자(005930)는 70,300원으로 7,297,524주가 거래되며 -1.82% 하락세를 나타낸다. 삼성중공업(010140)은 19,380원으로 6,337,036주가 거래되면서 2.59%의 상승률을 보인다. HD현대인프라코어(042670)는 14,180원으로 5,035,902주의 거래량을 기록하며 -12.85% 하락세를 보이고 있다. 신원(009270)은 -1.23% 하락하며 4,865,448주가 거래되고 있으며, 일진디스플(020760)은 1,096원으로 4,751,051주가 거래되며 -3.01% 하락한다. 한국특강(007280)은 1,715원으로 4,466,819주가 거래되며 17.31%의 상승세를 보인다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 한국전력(015760) ▲2.83%, 후성(093370) ▲7.71%, HMM(011200) ▲7.69%, STX엔진(077970) ▲12.95%, HJ중공업(097230) ▼4.13%, LG디스플레이(034220) ▲1.26%, 화천기계(010660) ▲8.87%, 화인베스틸(133820) ▲9.25%, 세진중공업(075580) ▲6.35%, 두산에너빌리티(034020) ▼0.31% 등의 성적을 기록했다.웅진은 거래량과 거래대금 비율 모두 높은 수준을 보이며 폭등세를 기록하고 있다. 한국특강도 거래대금이 시가총액 대비 7.66%로, 투자자들 사이에서 큰 관심을 받고 있다. 반면, 형지엘리트와 HD현대인프라코어는 각각의 하락률이 두드러지며 시가총액 대비 거래대금 비율이 각각 3.02%와 26.55%로 의미 있는 거래가 이루어지고 있다.전체 시장은 상승과 하락이 혼재된 흐름을 보이며, 몇몇 종목은 급등세를 보이고 있다. 투자자들은 이러한 변동성을 주의 깊게 살피며 투자 전략을 재조정하고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]