환경과 상황에 맞게, 인공지능으로 똑똑해진 ‘에어컨’

지난해 에어컨 관련 출원 4건 중 1건 차지

대기업이 아닌 중소기업·대학이 기술 주도

폭염과 집중 호우 등 기후변화로 경험하지 못한 날씨가 이어지는 가운데 인공지능(AI)을 탑재한 에어컨 개발이 활발한 것으로 나타났다. 단순 냉방 기기를 넘어 아닌 상황과 환경에 맞게 관리가 가능한 지능형 가전으로 진화하고 있다.10일 특허청에 따르면 최근 5년(2020∼2024년)간 AI를 활용한 에어컨 특허출원이 연평균 8.6%씩 증가한 것으로 집계됐다. 지난해는 AI 관련 에어컨 특허 출원이 전년(35건) 대비 42.8% 증가한 50건으로, 전체 에어컨 관련 출원(193건)의 25.9%를 차지했다. 에어컨 특허출원이 감소했지만 AI를 활용한 출원은 증가세를 보이고 있다.A사는 날씨와 취침·기상 시간, 사용 이력 등을 학습해 예상되는 취침 시간에 수면 상태로 자동 전환하고 사용자가 선호하는 온도·습도로 유지하는 기술로 특허받았다. B 연구소는 실내 장소의 용도별 특징과 사람 위치·수에 따라 자동으로 에어컨의 냉각 방향과 온도를 맞춰주는 기술을 개발했다. C사는 사용자별 데이터(얼굴·체형·음성)와 생체정보(맥박·체온·표정)를 학습해 개인 맞춤형으로 온도·습도·풍속을 조절하는 기술을 특허 등록했다.출원인은 중소기업이 83건(41.7%)으로 가장 많았고 대학(41건), 대기업(37건), 연구소(23건) 등 순이었다. 과거 가전 기술 혁신이 대기업 주도로 이뤄졌다면 AI 주도하는 에어컨은 중소기업, 대학 등으로 다양화해졌다.박용주 특허청 기계금속심사국장은 “기업이 AI를 에어컨 제품의 경쟁력과 성능을 결정하는 주요 요소로 판단해 연구개발을 강화하고 있다”며 “심해진 기후 위기 속에서 다양한 기능을 구현할 수 있는 에어컨 특허출원이 이어질 전망”이라고 말했다.