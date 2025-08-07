[서울데이터랩]밈코어 스토리 모네로 24시간 하락률 상위

방금 들어온 뉴스

정연호 기자
입력 2025-08-07 08:45
수정 2025-08-07 08:45
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 시가총액 300위권 내에서 24시간 동안 가장 크게 하락한 종목은 밈코어였다. 밈코어(M)는 701원으로 6.72% 하락하며 가장 큰 폭의 하락을 기록했다. 밈코어는 특히 밈(MEME) 코인으로, 주로 커뮤니티 기반의 유머와 밈 문화에 중점을 둔 프로젝트로 알려져 있다. 밈코어의 시가총액은 약 1조 1080억 원이며, 24시간 거래량은 268억 4564만 원에 이른다.

스토리(IP)는 8088원으로 3.37% 하락하며 두 번째로 큰 하락폭을 보였다. 스토리는 주로 지식재산권(IP) 기반의 콘텐츠 플랫폼을 구축하기 위한 프로젝트로, 사용자들이 콘텐츠를 직접 제작하고 거래할 수 있는 환경을 제공한다. 스토리의 시가총액은 약 2조 3907억 원에 달하며, 24시간 거래량은 563억 8965만 원을 기록했다.

모네로(XMR)는 39만 2578원으로 2.73% 하락했다. 모네로는 익명성과 보안을 중시하는 가상자산으로, 트랜잭션의 프라이버시를 강화하기 위한 기술적 방법을 제공한다. 모네로의 시가총액은 7조 2418억 원이며, 24시간 거래량은 1452억 6492만 원에 이른다.

맨틀(MNT)은 1210원으로 2.11% 하락했다. 맨틀은 주로 블록체인을 기반으로 한 분산형 데이터 저장 및 관리 시스템을 제공하는 프로젝트로 알려져 있다. 맨틀의 시가총액은 4조 758억 원이며, 24시간 거래량은 4801억 6839만 원이다.

폼(FORM)은 5192원으로 1.10% 하락했다. 폼은 주로 금융 서비스와 관련된 블록체인 솔루션을 제공하는 플랫폼으로, 다양한 금융 상품의 접근성을 높이는 것을 목표로 한다. 폼의 시가총액은 약 1조 9828억 원이고, 24시간 거래량은 114억 5518만 원이다.



한편, 라이트코인(LTC)은 16만 5068원으로 1.07% 하락했다. 같은 시각 팍스 골드(PAXG)는 467만 822원으로 0.29% 하락했고, 테더 골드(XAUt)는 466만 5831원으로 0.24% 하락하는 모습을 보였다. 퍼스트 디지털 USD(FDUSD)는 1383원으로 0.06% 하락했으며, 유에스디코인(USDC)은 1385원으로 거의 변동이 없었다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
