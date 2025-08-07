[서울데이터랩]밈코어 스토리 모네로 24시간 하락률 상위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 시가총액 300위권 내에서 24시간 동안 가장 크게 하락한 종목은 밈코어였다. 밈코어(M)는 701원으로 6.72% 하락하며 가장 큰 폭의 하락을 기록했다. 밈코어는 특히 밈(MEME) 코인으로, 주로 커뮤니티 기반의 유머와 밈 문화에 중점을 둔 프로젝트로 알려져 있다. 밈코어의 시가총액은 약 1조 1080억 원이며, 24시간 거래량은 268억 4564만 원에 이른다.스토리(IP)는 8088원으로 3.37% 하락하며 두 번째로 큰 하락폭을 보였다. 스토리는 주로 지식재산권(IP) 기반의 콘텐츠 플랫폼을 구축하기 위한 프로젝트로, 사용자들이 콘텐츠를 직접 제작하고 거래할 수 있는 환경을 제공한다. 스토리의 시가총액은 약 2조 3907억 원에 달하며, 24시간 거래량은 563억 8965만 원을 기록했다.모네로(XMR)는 39만 2578원으로 2.73% 하락했다. 모네로는 익명성과 보안을 중시하는 가상자산으로, 트랜잭션의 프라이버시를 강화하기 위한 기술적 방법을 제공한다. 모네로의 시가총액은 7조 2418억 원이며, 24시간 거래량은 1452억 6492만 원에 이른다.맨틀(MNT)은 1210원으로 2.11% 하락했다. 맨틀은 주로 블록체인을 기반으로 한 분산형 데이터 저장 및 관리 시스템을 제공하는 프로젝트로 알려져 있다. 맨틀의 시가총액은 4조 758억 원이며, 24시간 거래량은 4801억 6839만 원이다.폼(FORM)은 5192원으로 1.10% 하락했다. 폼은 주로 금융 서비스와 관련된 블록체인 솔루션을 제공하는 플랫폼으로, 다양한 금융 상품의 접근성을 높이는 것을 목표로 한다. 폼의 시가총액은 약 1조 9828억 원이고, 24시간 거래량은 114억 5518만 원이다.한편, 라이트코인(LTC)은 16만 5068원으로 1.07% 하락했다. 같은 시각 팍스 골드(PAXG)는 467만 822원으로 0.29% 하락했고, 테더 골드(XAUt)는 466만 5831원으로 0.24% 하락하는 모습을 보였다. 퍼스트 디지털 USD(FDUSD)는 1383원으로 0.06% 하락했으며, 유에스디코인(USDC)은 1385원으로 거의 변동이 없었다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]