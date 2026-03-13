대구·경북 지지율도 뒤집혔다… 민주 29% vs 국힘 25%

대구·경북 지지율도 뒤집혔다… 민주 29% vs 국힘 25%

박효준 기자
입력 2026-03-13 01:06
수정 2026-03-13 01:06
전국 지지율 민주 43%, 국힘 17%
전 지역·전 연령서 민주당에 뒤져
李 국정운영 긍정 평가 67% 유지

6·3 지방선거가 80여일 남은 시점에서 국민의힘이 전통적으로 지지세를 받던 대구·경북(TK)에서도 더불어민주당에 정당 지지율이 오차 범위 내에서 뒤진다는 여론조사 결과가 12일 나왔다.

엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 9~11일 실시한 전국지표조사(NBS, 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트, 중앙선거여론조사심의위원회 참조)에 따르면 국민의힘 지지율은 2주 전과 동일한 17%, 민주당의 지지율은 2%포인트 하락한 43%였다.

국민의힘 지지율은 전 지역과 전 연령에서 민주당에 뒤지는 것으로 나타났다. 특히 보수 지지세가 강한 TK에서도 국민의힘의 지지율은 직전 조사에서 3%포인트 하락한 25%, 민주당의 지지율은 1%포인트 상승한 29%로 기록됐다. 국민의힘 지지율은 서울에서는 17%, 부산·울산·경남에서는 21%로 하락세를 기록했다. 두 조사 지역 모두 직전에 비해 2%포인트 하락했다. 민주당 지지율은 서울에서 37%, 부산·울산·경남에서 40%로 조사됐다.

이날 김용태 국민의힘 의원은 기자들과 만나 “매우 높은 국민의 기대치에 비해 국민의힘의 변화가 호소력이 없다”며 “17% 지지율이라는 비상상황을 바꿔 나가려면 장동혁 대표의 입에서 매일 국민들이 놀랄 만한 변화와 메시지가 나와야 된다”고 말했다.

한편 같은 조사에서 이재명 대통령의 국정운영을 긍정적으로 평가한 응답자는 67%로 집계됐다. 이는 대통령 취임 이후 해당 조사에서 가장 높은 지지율을 보인 직전 조사와 같은 수치다.

박효준 기자
2026-03-13 5면
