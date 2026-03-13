李대통령 “집값, 제가 쥐어짰더니 떨어지곤 있더라”

李, 충북 타운홀미팅서 균형발전 강조

“수도권 집중으로 집값 등 온갖 문제”

수도권과 쓰레기 갈등에 “박탈감 클 것”

이미지 확대 이재명 대통령, 충북 간담회 발언 이재명 대통령이 13일 충북 청주오스코에서 열린 ‘충북의 마음을 듣다’ 타운홀미팅 간담회에서 발언하고 있다.

연합뉴스

이재명 대통령은 13일 “제가 쥐어짰더니 집값이 요즘 좀 떨어지고는 있던데 그럼에도 불구하고 평당 2억이 넘어가는 아파트가 있다”며 여전히 부동산 가격이 과도하게 높다고 지적했다.이 대통령은 이날 충북 청주 오스코에서 열린 충북 타운홀 미팅에서 “대한민국이 (수도권) 1극 체제로 지나치게 집중이 되면서 집값 문제부터 온갖 문제들이 나타나고 있다. 앞으로 산업과 기업의 국제 경쟁력에도 영향을 미칠 것”이라며 이같이 밝혔다.이 대통령은 “아파트 한 평에 2억을 넘어선다니 주거 비용이 더 올라가지 않겠나. 물가도 비싸질 것”이라며 “근데 지방은 땅은 남아서 심각한 문제가 됐다”고 지적했다.그러면서 “지금은 지역 균형 발전이 그야말로 시혜, 어려우니까 도와주자, 형평성 이렇게 얘기하는 측면의 문제를 넘어섰다”며 “국가 발전이 이런 식으로 가면 제대로 지속되기 어려운 상황이 됐다”고 했다.이 대통령은 “국가 역량을 총동원해서 어떻게 하면 지역에 산업과 기업들을 배치하고, 또 지역 주민들이 그 지역에서 희망을 가지고 살아갈 수 있을까, 다음 세대들도 서울·수도권 가지 않고 태어난 곳에서, 부모님들의 고향에서 살아갈 수 있는 방법을 만들어야 되겠다는 게 우리 정부의 정말 각별한 각오”라고 강조했다.아울러 충북이 쓰레기 매립 문제로 수도권과 갈등을 겪고 있는 점을 언급하며 “국민적 소요에 대한 부담은 많이 떠안는데 기회는 오히려 많이 뺏기고 있어서 여러분들 상대적인 박탈감도 상당히 클 것”이라고 짚었다. 이어 “하나씩 하나씩 해결해 가야 한다. 우리가 좀 더 많이 해야 될 것”이라고 했다.이 대통령은 “제가 명색이 충북의 사위 아닌가”라며 최근 김혜경 여사의 고향인 충주에 다녀온 사실을 밝히며 친근감을 드러내기도 했다. 이 대통령은 “제 처가 동네 아닌가. 원래 팔이 안으로 살짝 굽는 경향이 없지는 않다”며 “저도 관심 있는 지역이기도 해서, 여러분 말씀을 잘 들어보겠다”고 말했다.