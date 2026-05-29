렉스필, 인천 클럽72서 제3회 프로암 골프대회 진행

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세줄 요약 침대 브랜드 렉스필이 5월 25일 인천 클럽72 하늘코스에서 제3회 프로암 골프대회를 개최했다. 안소현, 이재윤 등 프로 선수와 방송인, VIP 고객이 한 조를 이뤄 라운드하며 경품 행사와 브랜드 체험을 함께 즐겼다. 인천 클럽72서 제3회 렉스필 프로암 개최

프로 골퍼·방송인·VIP 고객 한 조 라운드

경품 추첨·네트워킹·브랜드 체험 진행

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침대 브랜드 렉스필이 지난 5월 25일 인천 클럽72 하늘코스에서 ‘제3회 렉스필 프로암 골프대회’를 개최했다고 밝혔다.이번 대회에는 안소현·이재윤·김나영·김우정·신다인·고덕호·이예빈·김다은 프로를 비롯한 다수의 프로 골프 선수가 참석했다. 방송인 홍재경·장새별 아나운서와 팝페라 가수 윤예원 단장도 함께했다. 참가자들은 프로 선수와 한 조를 이뤄 라운드를 즐겼다.렉스필 프로암 골프대회는 스포츠 활동과 연계해 브랜드 고객 경험을 나누는 문화 행사로 운영되고 있다. 이번 대회에는 기업 대표, 임원진, 전문직 종사자, VIP 고객 등이 참석했다.대회 당일에는 프로 골프 선수들과의 라운드 외에도 다양한 이벤트와 경품 추첨이 진행됐다. 참가자들은 골프 경기와 네트워킹, 브랜드 체험을 한자리에서 즐기며 하루를 보냈다.렉스필 관계자는 “제3회 프로암 골프대회에 참석해주신 모든 고객과 프로 선수들에게 감사드린다”며 “앞으로도 고객들에게 차별화된 경험을 제공할 수 있는 다양한 문화·스포츠 행사를 지속적으로 선보일 계획”이라고 밝혔다.한편 렉스필은 독자적인 소재 기술력을 기반으로 제품을 제조하는 침대 브랜드로, 하이엔드 제품군으로 자리매김하고 있다. 프리미엄 소비층을 겨냥한 수면 제품을 선보이며 품질과 희소성을 브랜드 핵심 가치로 삼고 있다. 아울러 스포츠 마케팅과 문화 행사를 통해 휴식과 라이프스타일을 아우르는 브랜드 방향성을 이어가고 있다.