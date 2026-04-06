‘골프 실력은 우리가 최강’ KPGA 팬클럽 대항 골프대회, 8일 개최

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한국프로골프(KPGA)투어 선수 팬클럽끼리 골프 실력을 겨루는 아이브리지닷컴 KPGA 프로 팬클럽 대항전이 오는 8일 전북 군산시 군산CC 토너먼트 코스(파72)에서 열린다.올해 3회째를 맞는 이 대회는 10개 팬클럽이 대회의 기획부터 준비까지 전 과정에 함께 참여해 치러진다.프로 1명과 아마추어 팬 3명이 팀을 이루어 출전, 2인 1조 베스트볼 플레이 방식으로 순위를 가린다.작년 우승팀인 허인회를 비롯해 나병관, 김봉섭, 공태현, 김홍택, 황재민, 김비오, 최승빈, 배용준, 신용구 등이 팬클럽과 함께 경기에 나선다.서바이벌 콘텐츠를 골프에 접목한 ‘흑백요리샷’ 이벤트도 볼거리다. 프로 선수들만 참여해 샷 대결을 벌여 심사위원이 즉석에서 승패를 가린다.유튜브와 스크린골프 등에서 대중적 인기를 얻은 공태현이 MC를 맡는다.대회 참가자들은 ‘골프 꿈나무’를 위한 장학금을 마련해 전달할 예정이다.SBS골프가 녹화로 중계한다.