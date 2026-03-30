캘러웨이, ‘엑스 포지드 26’ 아이언과 웨지 출시

이미지 확대 캘러웨이 ‘엑스 포지드 26’ 아이언과 웨지. 캘러웨이골프 코리아 제공. 닫기 이미지 확대 보기 캘러웨이 ‘엑스 포지드 26’ 아이언과 웨지. 캘러웨이골프 코리아 제공.

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캘러웨이골프 코리아는 정통 단조 아이언의 퍼포먼스를 한층 끌어올린 ‘엑스 포지드 26(X Forged 26)’ 아이언 및 웨지 라인업을 국내 공식 출시한다고 30일 밝혔.이번 신제품은 새로운 소재 적용과 정교한 설계를 통해 상급자 골퍼들이 요구하는 타구감, 컨트롤, 일관성을 모두 만족시키는 것이 특징이다.엑스 포지드 26 아이언의 가장 큰 특징은 캘러웨이 아이언 최초로 적용된 S15C 연철 단조 소재다. 기존 엑스 포지드 24 모델에 적용된 S20C 대비 탄소 함량을 낮춰, 더 부드럽고 정교한 타구감을 제공한다.컴팩트한 헤드 사이즈와 얇은 톱라인, 최소한의 오프셋 설계를 통해 어드레스 때 안정감과 뛰어난 컨트롤 성능을 제공한다. 헤드 블레이드 길이는 일정한 비율로 설계해 롱 아이언부터 숏 아이언까지 어드레스 시 이질감을 최소화했다. 이를 통해 세트 전반에 걸쳐 일관된 안정감과 조작성 향상을 구현했다.백페이스 구조도 개선됐다. 무게 중심을 헤드 중심선에 더욱 가깝게 배치해 임팩트 시 정확하고 안정적인 타구감을 만들어냈고, 트라이솔(Tri-Sole) 디자인을 유지하면서 트레일링 엣지의 경사도를 더욱 정교하게 다듬어 잔디와의 마찰력을 최소화했다.함께 출시되는 엑스 포지드 26 웨지는 동일한 S15C 연철 단조 소재를 적용해 아이언과의 타구감 일관성을 높였다. 특히 ‘죠스 포지드(JAWS Forged)’ 이후 새롭게 선보이는 단조 웨지로, 한층 향상된 부드러운 타구감을 구현했다.엑스 포지드 26 웨지에는 스핀젠 2.0(Spin Gen 2.0) 페이스 기술이 적용됐다. 17° 그루브와 크로스 해치 레이저 패턴(그루브 인 그루브 구조)을 통해 임팩트 시 일관된 스핀을 제공하며, 다양한 라이에서도 안정적인 볼 컨트롤이 가능하다. 또한 최적화된 헤드 사이즈와 힐 높이 설계를 통해 페이스를 열었을 때에도 안정적인 어드레스를 유지할 수 있으며, 리딩 엣지 곡률을 정교하게 조정해 자연스럽고 편안한 셋업을 돕는다.엑스 포지드 26 웨지는 48도부터 60도까지 2도 간격으로 총 7가지 로프트로 구성된다. 48~52도 웨지에는 안정적인 샷을 위한 S 그라인드, 54~60도 웨지에는 다양한 샷 메이킹을 위한 C 그라인드를 적용해 활용성과 컨트롤을 극대화했다.