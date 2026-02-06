LIV 골프 아시아 지역 총괄 디렉터에 마틴 김

이미지 확대 LIV 골프 한국·동아시아 지역 총괄 매니징 디렉터 마팀 김. LIV 골프 제공. 닫기 이미지 확대 보기 LIV 골프 한국·동아시아 지역 총괄 매니징 디렉터 마팀 김. LIV 골프 제공.

LIV 골프는 마틴 김 코리안 골프 클럽 대표를 한국·동아시아 지역 총괄 매니징 디렉터 임명했다고 6일 밝혔다.김 대표는 코리안 골프클럽 구단 대표를 겸하면서 지역 내 대회 운영, 상업적 기회 확대 및 LIV 골프의 중장기 성장 방향을 총괄하게 된다.LIV 골프는 또 호주 지역 매니징 디렉터로 럭비 월드컵과 테니스 호주 오픈 마케팅을 맡았던 벤 슬랙을 발탁했다. 그는 호주에서 LIV 골프의 대회 운영, 현지 파트너십 구축 및 시장 개발을 총괄하게 된다.크리스 비들은 LIV 골프 글로벌 커머셜 부문 아시아·태평양(APAC) 지역 부사장으로 선임됐다. 비들은 아시아·태평양 전역의 지역 파트너십 및 상업 전략을 총괄하며, 리그의 글로벌 목표에 부합하는 지속 가능한 성장 기반을 구축하는 역할을 맡는다.