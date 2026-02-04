LIV 골프에도 세계랭킹 포인트 부여...PGA투어 절반 수준

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

LIV 골프에도 세계랭킹 포인트 부여...PGA투어 절반 수준

권훈 기자
입력 2026-02-04 07:45
수정 2026-02-04 07:45
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
LIV 골프에도 세계랭킹 포인트가 부여된다. LIV 골프 대회 모습.
LIV 골프에도 세계랭킹 포인트가 부여된다. LIV 골프 대회 모습.


LIV 골프가 마침내 세계랭킹 포인트를 받는다.

세계 골프 랭킹(OWGR) 위원회는 이번 시즌부터 LIV 골프 대회에도 세계 랭킹 포인트를 부여하기로 했다고 4일 밝혔다.

LIV 골프의 가장 큰 숙원이 풀린 셈이다.

LIV 골프 선수들은 그동안 세계랭킹 포인트를 받을 수 없어 메이저대회 출전 기회가 줄어드는 불이익을 감수해야 했다.

숙원이던 세계랭킹 포인트 부여는 이뤘지만 만족할 수준은 아니다.

미국프로골프(PGA) 투어 등 다른 투어들의 경우 컷을 통과한 선수 전원에게 랭킹 포인트를 주는 것과 달리 LIV 골프는 상위 10위까지만 랭킹 포인트를 주기로 했다.

또 부여되는 랭킹 포인트도 PGA투어의 절반 수준으로 알려졌다.

상금에 비해 초라한 대접을 받는 셈이다.

미국 골프 전문 매체 골프채널은 LIV 골프 대회 우승자가 받은 랭킹 포인트는 23점 정도가 될 전망이라고 보도했다.

지난 2일 PGA 투어 파머스 인슈어런스오픈에서 우승한 저스틴 로즈(잉글랜드)는 랭킹 포인트 56점을 받았다.

LIV 골프 대회 상금은 3천만 달러지만, 파머스 인슈어런스오픈 상금은 950만 달러에 불과하다.

그나마 DP 월드투어와는 비슷한 수준이다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

최근 끝난 바레인 챔피언십(총상금 275만달러)에서 우승한 프레디 쇼트(독일)가 받은 세계랭킹 포인트는 20점이었다.
권훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
LIV 골프에서 랭킹 포인트를 받는 선수 범위는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로