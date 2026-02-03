카카오VX, 한달 동안 스크린 골프 ‘설날 명랑 운동회’개최

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
카카오VX가 3월2일까지 한달 동안 통합 스크린 골프 대회 ‘설날 명랑 운동회’를 연다. 카카오VX 제공.
카카오VX가 3월2일까지 한달 동안 통합 스크린 골프 대회 ‘설날 명랑 운동회’를 연다. 카카오VX 제공.


카카오 VX가 스크린 골프 시스템 ’프렌즈 스크린 퀀텀(Q)’과 ‘프렌즈 스크린 T2’의 통합 대회인 ‘설날 명랑 운동회’를 개최한다고 3일 밝혔다.

오는 3월 2일까지 한 달 동안 열리는 ‘설날 명랑 운동회’는 설 연휴가 낀 2월에 추위에 관계 없이 따뜻한 실내 스크린 골프장에서 라운드를 즐기도록 마련됐다.

골프 애호가라면 누구나 전국 ‘프렌즈 스크린 퀀텀(Q)’과 ‘프렌즈 스크린 T2’ 매장에서 참여할 수 있다.

비에이비스타(몬티/벨라) ,아리스타, 포웰CC김해 코스 등 3개 코스를 한번 이상 돌아야 시상 대상이 된다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

합산 스코어 1위는100만원의 상금을 받는다. 2000명에게 한우 선물세트와 골프그립 세트, 거리측정기 등 다양한 경품을 준다.
권훈 기자
위로