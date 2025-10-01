안개로 3시간 10분 지연된 KPGA 경북오픈 첫날 박준홍 단독 선두…일몰로 경기 중단 내일 오전 속개

이미지 확대 박준홍.KPGA 제공 닫기 이미지 확대 보기 박준홍.KPGA 제공

지난 3월 경북 의성지역에 발생한 산불 피해 지역의 회복과 재건을 돕기 위해 마련된 한국프로골프(KPGA) 투어 경북오픈(총상금 7억원) 첫날 박준홍이 선두에 나섰다.박준홍은 1일 경북 예천군 한맥컨트리클럽(파72)에서 열린 대회 1라운드에서 버디 8개와 보기 한 개를 묶어 7언더파 65타를 적어내며 리더보드 맨 위에 이름을 올렸다.1라운드 경기가 안개로 인해 3시간 10분 지연되다 일몰로 인해 60명의 선수가 경기를 다 마치지 못한 상황에서 박준홍은 출전 선수 중 가장 좋은 스코어를 기록했다. 이번 대회는 자선경기 성격으로 KPGA와 한맥CC, 출전 선수들의 뜻을 모아 조성한 기부금은 경상북도에 전달할 예정이다.아마추어 시절 국가대표로 활약한 박준홍은 2022년부터 KPGA투어에서 뛰었지만 아직 우승은 없다. 개인 최고 성적은 2023년 KPGA 선수권과 올해 우리금융 챔피언십에서 기록한 준우승이다.1번 홀(파4)부터 버디를 기록하며 기분 좋게 출발한 박준홍은 3번과 8,9번에서도 버디를 잡으며 전반을 마쳤다. 11,12번 홀에서도 버디를 기록한 박준홍은 15번 홀(파4) 보기로 삐끗했지만 16번 홀(파3)에서 곧바로 바운스백에 성공하며 마지막인 18번 홀(파5) 버디로 마무리했다.박준홍은 경기 후 “전체적으로 샷이 잘 됐다”면서 “내일도 필요할 때는 공격적으로 경기를 운영하겠다. 선두라고 욕심내지 않고 머리를 비우고 매 순간 최선을 다하겠다”고 말했다.현정협과 최장호, 김태우, 황중곤은 나란히 5언더파로 선두 박준홍에 2타 뒤진 공동 2위에 자리했다. 다만 황중곤은 경기를 마치지 못했고 전반 9개 홀만 치렀다.올 시즌 2승으로 상금, 제네시스 포인트 1위를 달리고 있는 옥태훈은 4언더파로 경기를 마쳐 공동 6위에 자리했다. 직전 대회에서 우승을 차지하며 2주 연속 우승을 노리는 전가람은 7번홀 까지 마친 상황에서 1오버파로 공동 71위에 올라 부진한 모습을 보였다.