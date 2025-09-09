18번홀 8.5m 이글… 매킬로이, 고향서 역전승

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

18번홀 8.5m 이글… 매킬로이, 고향서 역전승

이제훈 기자
이제훈 기자
입력 2025-09-09 00:50
수정 2025-09-09 00:50
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
로리 매킬로이
로리 매킬로이


마지막 18번 홀(파5)에서 짜릿한 이글로 연장 승부를 만들어 낸 로리 매킬로이(북아일랜드)가 9년 만에 자국의 내셔널 타이틀을 탈환했다.

매킬로이는 8일(한국시간) 아일랜드 더블린의 K클럽(파72)에서 열린 DP월드투어 아일랜드 오픈 4라운드에서 6언더파 66타를 쳐 최종 합계 17언더파 271타로 요아킴 라게르그렌(스웨덴)과 극적인 동타를 이룬 뒤 3차 연장까지 가는 접전 끝에 우승했다.

북아일랜드 수도권에서 태어난 매킬로이는 국적은 영국이지만 어릴 적부터 아일랜드 골프협회 소속으로 활동하면서 도쿄와 파리올림픽에 아일랜드 대표로 출전했다. 아일랜드 오픈은 아일랜드 골프협회가 주관하는 내셔널 타이틀 대회로 매킬로이는 2019년 우승 이후 다시 정상에 섰다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

매킬로이는 이날 관중 수만 명의 일방적인 응원을 받으며 극적인 명승부를 연출했다. 17번 홀(파4)까지 버디 5개와 보기 1개로 4타를 줄인 매킬로이는 먼저 경기를 마친 선두 라게르그렌에 2타가 모자랐다. 그렇지만 18번 홀에서 340야드 티샷에 이어 192야드 2번째 샷으로 투온에 성공하며 기회를 잡았다. 매킬로이는 핀까지 8.5m가 남은 상황이었지만 부담감을 떨치고 이글 퍼트에 성공하며 승부를 연장으로 끌고 갔다. 1, 2차 연장에서 모두 버디를 잡아 돌입한 3차 연장에서 라게르그렌은 두 번째 샷이 연못에 빠지며 벌타를 받은 반면 매킬로이는 침착하게 버디를 잡아내며 긴 승부를 마무리했다.

이제훈 전문기자
2025-09-09 28면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로