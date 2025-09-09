18번홀 8.5m 이글… 매킬로이, 고향서 역전승

이미지 확대 로리 매킬로이 닫기 이미지 확대 보기 로리 매킬로이

마지막 18번 홀(파5)에서 짜릿한 이글로 연장 승부를 만들어 낸 로리 매킬로이(북아일랜드)가 9년 만에 자국의 내셔널 타이틀을 탈환했다.매킬로이는 8일(한국시간) 아일랜드 더블린의 K클럽(파72)에서 열린 DP월드투어 아일랜드 오픈 4라운드에서 6언더파 66타를 쳐 최종 합계 17언더파 271타로 요아킴 라게르그렌(스웨덴)과 극적인 동타를 이룬 뒤 3차 연장까지 가는 접전 끝에 우승했다.북아일랜드 수도권에서 태어난 매킬로이는 국적은 영국이지만 어릴 적부터 아일랜드 골프협회 소속으로 활동하면서 도쿄와 파리올림픽에 아일랜드 대표로 출전했다. 아일랜드 오픈은 아일랜드 골프협회가 주관하는 내셔널 타이틀 대회로 매킬로이는 2019년 우승 이후 다시 정상에 섰다.매킬로이는 이날 관중 수만 명의 일방적인 응원을 받으며 극적인 명승부를 연출했다. 17번 홀(파4)까지 버디 5개와 보기 1개로 4타를 줄인 매킬로이는 먼저 경기를 마친 선두 라게르그렌에 2타가 모자랐다. 그렇지만 18번 홀에서 340야드 티샷에 이어 192야드 2번째 샷으로 투온에 성공하며 기회를 잡았다. 매킬로이는 핀까지 8.5m가 남은 상황이었지만 부담감을 떨치고 이글 퍼트에 성공하며 승부를 연장으로 끌고 갔다. 1, 2차 연장에서 모두 버디를 잡아 돌입한 3차 연장에서 라게르그렌은 두 번째 샷이 연못에 빠지며 벌타를 받은 반면 매킬로이는 침착하게 버디를 잡아내며 긴 승부를 마무리했다.