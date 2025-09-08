청주서 골프 아카데미 운영중인 김현철, 50세 나이에 KPGA 최고령 정회원 프로골퍼 됐다

이미지 확대 김현철.KPGA 제공 닫기 이미지 확대 보기 김현철.KPGA 제공

이미지 확대 김현철.KPGA 제공 닫기 이미지 확대 보기 김현철.KPGA 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

충북 청주에서 골프 아카데미를 운영하고 있는 김현철씨가 역대 최고령 한국프로골프(KPGA) 투어 프로가 됐다.KPGA는 8일 “1975년생인 김현철은 지난달 KPGA 투어 프로 선발전 B조에서 공동 20위에 올라 만 50세 5개월 29일의 나이로 입회했다”며 “2023년 박상진(당시 49세 6개월 29일)이 세웠던 최고령 기록을 갈아치웠다”고 밝혔다.50대 합격자가 나온 건 이번이 처음으로 그는 현재 청주에서 ‘T1 골프 아카데미’를 운영하고 있다.1994년 부친의 권유로 골프 연습장에 취직을 한 그는 그곳에서 처음으로 골프채를 손에 잡았다. 군 복무를 마친 뒤 본격적으로 골프 선수의 꿈을 키운 그는 2003년 11월 KPGA 프로(준회원)에 입회했다. 이후 교습활동을 하던 그는 지난달 22일 전북 군산 소재 군산CC 전주, 익산코스에서 끝난 ‘KPGA 투어프로 선발전 B조’에서 공동 20위에 오르며 21년 9개월 만에 정회원이 됐다. KPGA는 1년에 두 차례 정회원 선발전을 시행해 지역 예선을 통해 240명을 선발한 뒤 본선 A, B조 상위 25명씩 총 50명에게 자격을 부여한다.김현철은 “처음에는 선, 후배 회원과 함께 선수 육성을 위한 아카데미를 만들었다. 레슨 및 아카데미 실무 업무를 전담했다”며 “그 사이 결혼하고 가족이 생기다 보니 자연스럽게 레슨에만 전념하게 됐다”고 전했다.그는 “남들보다 시작이 조금 늦었을 뿐”이라며 “이제 출발선에 선 기분이다. 여러 사정으로 인해 지금까지 도전을 미뤘지만 그 만큼 더 열정을 갖고 노력하고 있다. 다시 도전해서 꼭 우승하고 싶다”고 말했다.