‘골프황제’ 타이거우즈 아들 찰리, 생애 두 번째 홀인원…어머니가 지켜봐

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

‘골프황제’ 타이거우즈 아들 찰리, 생애 두 번째 홀인원…어머니가 지켜봐

이제훈 기자
이제훈 기자
입력 2025-09-01 11:22
수정 2025-09-01 11:22
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
찰리 우즈(왼쪽)와 타이거 우즈. AP 연합뉴스
찰리 우즈(왼쪽)와 타이거 우즈. AP 연합뉴스


‘골프 황제’ 타이거 우즈(미국)의 아들 찰리가 어머니가 지켜보는 가운데 미국프로골프(PGA) 투어의 ‘심장’으로 불리는 TPC 소그래스에서 생애 두 번째 홀인원을 기록했다.

찰리는 1일(한국시간) 미국 플로리다주 폰테베드라 비치에 있는 TPC 소그래스 스타디움 코스(파72)에서 열린 주니어 플레이어스 챔피언십 최종 라운드 3번 홀(파3·177야드)에서 7번 아이언으로 티샷한 볼이 그대로 홀에 들어갔다.

티샷을 친 뒤 공이 떨어지는 걸 지켜보던 찰리는 그린 뒤에 서 있던 갤러리가 ‘들어갔다’고 외치며 기뻐하자 그제야 홀인원이 된 사실을 알아차리고 동반자와 손바닥을 마주치며 환호했다. 찰리는 그린에 올라가 불을 꺼내고는 ‘와우’라고 함성을 지르며 다시 한번 기쁨을 만끽했다.

찰리는 지난해 12월 아버지와 함께 출전한 가족 대항 골프대회인 PNC 챔피언십에서 생애 첫 홀인원을 했다. 당시 아버지가 지켜보는 가운데 홀인원을 했던 찰리는 이번에는 어머니 엘린 노르데그렌이 홀인원 모습을 지켜봤다. 찰리의 홀인원을 직접 눈앞에서 목격한 노르데그렌은 행복한 모습을 보였다고 주변인들이 전했다.

PGA 투어 본부에 딸린 TPC 소그래스 스타디움 코스는 해마다 PGA 투어가 직접 주최하는 플레이어스 챔피언십이 열리는 PGA 투어의 직할 골프장으로 타이거 우즈는 이곳에서 열린 플레이어스 챔피언십에 두 번이나 우승했다.

통산 20번의 홀인원을 한 것으로 알려진 타이거 우즈는 공식 대회에서는 3번만 기록했다. 그렇지만 찰리는 벌써 공식 대회에서 두 번이나 홀인원을 기록해 아버지를 추월할 가능성이 커졌다.

찰리는 미국주니어골프협회(USGA) 홈페이지에 “그린 한가운데를 겨냥해 티샷했는데 그게 들어갔다”고 기뻐했다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

다만 이날 홀인원에도 찰리는 이날 이븐파 72타를 기록하면서 공동 31위(7오버파 223타)에 그쳤다. 우승은 10대 골프 신동으로 유명한 마일스 러셀(미국)이 차지했다.
이제훈 전문기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로