‘골프황제’ 타이거우즈 아들 찰리, 생애 두 번째 홀인원…어머니가 지켜봐

‘골프 황제’ 타이거 우즈(미국)의 아들 찰리가 어머니가 지켜보는 가운데 미국프로골프(PGA) 투어의 ‘심장’으로 불리는 TPC 소그래스에서 생애 두 번째 홀인원을 기록했다.찰리는 1일(한국시간) 미국 플로리다주 폰테베드라 비치에 있는 TPC 소그래스 스타디움 코스(파72)에서 열린 주니어 플레이어스 챔피언십 최종 라운드 3번 홀(파3·177야드)에서 7번 아이언으로 티샷한 볼이 그대로 홀에 들어갔다.티샷을 친 뒤 공이 떨어지는 걸 지켜보던 찰리는 그린 뒤에 서 있던 갤러리가 ‘들어갔다’고 외치며 기뻐하자 그제야 홀인원이 된 사실을 알아차리고 동반자와 손바닥을 마주치며 환호했다. 찰리는 그린에 올라가 불을 꺼내고는 ‘와우’라고 함성을 지르며 다시 한번 기쁨을 만끽했다.찰리는 지난해 12월 아버지와 함께 출전한 가족 대항 골프대회인 PNC 챔피언십에서 생애 첫 홀인원을 했다. 당시 아버지가 지켜보는 가운데 홀인원을 했던 찰리는 이번에는 어머니 엘린 노르데그렌이 홀인원 모습을 지켜봤다. 찰리의 홀인원을 직접 눈앞에서 목격한 노르데그렌은 행복한 모습을 보였다고 주변인들이 전했다.PGA 투어 본부에 딸린 TPC 소그래스 스타디움 코스는 해마다 PGA 투어가 직접 주최하는 플레이어스 챔피언십이 열리는 PGA 투어의 직할 골프장으로 타이거 우즈는 이곳에서 열린 플레이어스 챔피언십에 두 번이나 우승했다.통산 20번의 홀인원을 한 것으로 알려진 타이거 우즈는 공식 대회에서는 3번만 기록했다. 그렇지만 찰리는 벌써 공식 대회에서 두 번이나 홀인원을 기록해 아버지를 추월할 가능성이 커졌다.찰리는 미국주니어골프협회(USGA) 홈페이지에 “그린 한가운데를 겨냥해 티샷했는데 그게 들어갔다”고 기뻐했다.다만 이날 홀인원에도 찰리는 이날 이븐파 72타를 기록하면서 공동 31위(7오버파 223타)에 그쳤다. 우승은 10대 골프 신동으로 유명한 마일스 러셀(미국)이 차지했다.