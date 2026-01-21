고환율에 미국 ‘패스’… 프로야구, 대만·호주·일본서 담금질

美 본토에 스프링캠프 3개 구단뿐

2026-01-21

고환율과 이상기후, 거기다 바람 잘 날 없는 ‘도널드 트럼프’까지. 프로야구 구단들의 전지훈련 1순위였던 미국의 인기가 예전만 못하다. 올해 상당수 구단이 미국 본토 대신 대만, 호주, 일본으로 방향을 틀어 새 시즌 준비에 돌입한다.20일 각 구단에 따르면 미국 본토에 스프링캠프를 차리는 팀은 LG 트윈스, NC 다이노스, SSG 랜더스뿐이다. 2023년 당시 7개 구단이 미국으로 향했던 것과 비교하면 상전벽해 수준의 변화다. 지난해 5개 팀이 미국 본토를 찾았던 것과 비교해도 눈에 띄게 줄었다.지난 시즌 챔피언 LG와 NC는 미국 애리조나로 향한다. SSG는 플로리다로 간다. 애리조나와 플로리다는 날씨도 따뜻하고 야구 인프라도 잘 갖춰져 있어 과거 여러 구단에 인기가 많았던 곳이지만 올해 분위기는 사뭇 다르다. 삼성 라이온즈가 미국령 괌으로 떠나는 것까지 포함해도 미국으로 가는 팀이 전체 절반이 안 된다.대안으로 주가가 올라가는 곳은 대만과 호주다. 키움 히어로즈와 롯데 자이언츠가 대만을 택했고 한화 이글스와 kt 위즈, 두산 베어스는 호주에 짐을 푼다. KIA 타이거즈는 일본 가고시마현 아마미오시마를 1차 전지훈련지로 낙점했다. 일본 프로야구 요코하마 DeNA 베이스타스 2군 선수단이 쓰던 곳인데 이곳으로 전지훈련을 떠나는 구단은 KIA가 최초다.미국의 인기가 급락한 핵심 원인은 역시 달러당 1500원에 육박하는 고환율이다. 체류 비용이 예년보다 폭증하면서 구단 운영에 큰 부담으로 작용했다. 여기에 이상기후로 애리조나와 플로리다의 날씨도 변덕스러울 때가 많고 트럼프 대통령 재집권 이후 불안해진 미국 국내 정세도 기피 요인이 되고 있다.대체지의 환경 개선에 따라 훈련 효율성이 높아진 것도 영향을 미쳤다. 수도권 구단 관계자는 “미국의 훈련 시설이 물론 좋기는 하지만 대만이나 호주도 시설이 확보돼 있어 훈련하기에 좋아졌다”며 “미국에 비해 이동 시간이 짧아 선수들의 컨디션 조절에 유리하다는 점도 큰 장점”이라고 말했다.실전 위주의 2차 캠프는 대다수 구단이 일본으로 향한다. 1차 캠프지에서 2차까지 소화하는 NC와 키움을 제외한 8개 구단이 일본에 둥지를 튼다. 류지현 감독이 이끄는 야구대표팀도 2월 15일부터 일본 오키나와에 캠프를 차리고 3월 열리는 2026 월드베이스볼클래식(WBC)을 준비한다.