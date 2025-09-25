한화 류현진·문동주·폰세… ‘미리 보는 KS’ LG전 출격

김경문 밝혀… 26~28일 홈 3연전

프로야구 한화 이글스가 ‘미리 보는 한국시리즈’인 LG 트윈스와 3연전 선발 마운드에 류현진-문동주-코디 폰세를 차례로 올린다. 이번 3연전 결과에 따라 한국시리즈에 직행할 팀이 결정될 수 있어 한화와 LG 모두 총력전을 펼칠 전망이다.김경문 한화 감독은 24일 인천 SSG랜더스필드에서 열릴 예정이던 SSG 랜더스전이 많은 비로 취소된 직후 취재진과 만나 “내일(25일 잠실 두산 베어스전) 경기 선발은 (라이언) 와이스”라고 밝혔다. 와이스는 애초 이날 경기에 등판할 예정이었지만 우천 취소로 하루 더 쉰 다음 장소를 인천에서 서울로 옮겨 경기에 나서게 됐다.날씨 변수는 1위 LG에 극적인 막판 역전극을 노리는 한화에 숨통을 틔워줬다. 한화는 이번 주 대체 선발 1명이 필요한 일정이었으나 SSG전이 취소되면서 코디 폰세, 와이스, 류현진, 문동주까지 4명 만으로 경기를 치를 수 있게 됐다.김 감독은 취재진이 계속해서 LG전 선발 순서를 묻자 “와이스가 (두산전에) 던지고 나면 (류)현진이가 던지고, (문)동주가 나간다. 폰세를 하루라도 더 쉬게 하려고 한다”고 말했다. 이어 “상황에 따라 바뀔 수도 있다. 팀 사정이 어떻게 될지 모르니까 일단은 와이스가 두산전에 나가는 것까지만 확정”이라고 덧붙였다.정규시즌 2위를 확보해 플레이오프 직행을 확정한 2위 한화는 LG를 세 경기 차이로 뒤쫓고 있다. 오는 26일부터 28일까지 대전 한화생명볼파크에서 열릴 LG와 홈 3연전을 모두 승리한다면 정규시즌 1위 탈환도 노려볼 수 있다. LG는 우천 취소 등 변수가 없다면 한화와 3연전에 앤더스 톨허스트-요니 치리노스-임찬규로 이어지는 1~3선발을 올려 정규시즌 1위를 확정 짓겠다는 각오다.김 감독은 30일로 예정된 롯데 자이언츠전 선발과 관련해서는 “(대체 선발인) 정우주가 당장 선발로 나가기는 힘들다”면서도 “만약 우리가 안 좋은 결과(2위)가 확정된다면 선발 투수들 체력을 아껴야 한다. 그렇다면 정우주가 선발로 나갈 수도 있다”고 여지를 남겼다.