‘AG·올림픽 연속 3관왕’ 임시현, 세계 1위 승승장구 잠시 멈춤…“발전 계기로 삼겠다”

세계 양궁계를 호령했던 신궁 임시현(22·한국체대)이 승승장구하다가 16년 만에 국내에서 펼쳐진 세계선수권대회에서 재정비의 시간을 보내게 됐다. 그는 동메달 1개로 대회를 마감한 다음 “동기부여의 기회로 삼겠다”며 재도약하겠다고 다짐했다.임시현은 12일 광주 5·18 민주광장 특설경기장에서 열린 2025 광주 세계양궁선수권대회 리커브 여자 개인전 8강에서 디아난다 코이루니사(인도네시아)에게 4-6(27-28 30-25 27-28 28-26 28-29)으로 졌다. 세계랭킹 1위 임시현이 30위 코이루니사에게 발목이 잡힌 것이다. 이로써 임시현은 여자 단체전 동메달로 대회를 마쳤다. 그는 2023년 베를린 대회에선 혼성 단체 금메달을 차지한 바 있다.대회 초반부터 임시현의 행보는 순탄치 않았다. 지난 9일 리커브 여자부 예선에서 안산(광주은행)이 692점으로 전체 1위에 오르면서 3위 임시현(689점)을 제치고 혼성 단체 출전권을 따낸 것이다. 2023년 항저우 아시안게임, 2024년 파리올림픽 등에서 혼성 단체전 포함 여자 단체·개인전 등 3관왕을 달성한 임시현에겐 낯선 상황이었다. 임시현은 항저우 여자 개인전 결승에선 안산을 꺾고 우승을 차지한 바 있다.게다가 여자 단체팀은 대회 4강에서 대만에 패했다. 절치부심 동메달을 따냈지만 2020 도쿄올림픽 단체 금메달리스트 안산과 강채영(현대모비스), 임시현의 조합을 고려하면 아쉬운 성적이었다. 안산은 김우진(청주시청)과 짝을 이룬 혼성 단체전 결승에선 체력 부담에 따른 경기력 난조로 스페인에 무릎을 꿇었다. 이에 임시현은 단체전 일정을 마친 뒤 아쉬움의 눈물을 보였다.임시현은 “이번 대회 준비 과정이 다른 때보다 더 힘들었다. 여기서 그친 게 아쉽지만 발전하는 계기로 삼겠다. 부족한 부분을 제대로 짚을 계획”이라며 “경험이 적어 (세계 1위의) 무게감을 이겨내기 어려웠다. 이제부턴 내년 태극마크를 향해 다시 노력하겠다”고 말했다.